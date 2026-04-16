Verso il prossimo Consiglio comunale di Sanremo: sul tavolo eventi, bilancio e temi strategici

Archiviato il periodo festivo e di manifestazioni, la politica torna al centro del dibattito sanremese: alla fine del mese di aprile dovrebbe infatti dovrebbe nuovamente riunirsi il consiglio comunale, portando in discussione l'approvazione del calendario manifestazioni e del rendiconto di bilancio come elementi più corposi dell'assise.

A Sanremo l’attenzione si sposta quindi sui principali temi che saranno inseriti all’ordine del giorno della prossima seduta, destinata ad affrontare questioni strategiche per la programmazione turistica, i servizi e lo sviluppo economico cittadino: uno dei punti centrali sarà l’approvazione definitiva del programma delle manifestazioni, frutto del lavoro avviato nei mesi scorsi dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni insieme agli uffici e agli operatori del settore.

Accanto al calendario eventi, il Consiglio sarà chiamato a discutere e approvare il rendiconto di bilancio, passaggio amministrativo chiave che fotografa la gestione delle risorse comunali e consente di programmare le future politiche di investimento.

Oltre a questi argomenti, anche l'opposizione cittadina è pronta ad accedere il dibattito durante l'assise: tra gli ordini del giorno che verranno discussi ci sarà anche un punto presentato da Marco Damiano e Monica Rodà, riguardo la riorganizzazione del servizio di emergenza sanitaria e la possibile chiusura della centrale operativa 118 della provincia di Imperia con accorpamento a Genova. Il Consiglio sarà chiamato a confrontarsi sulle richieste rivolte alla Regione Liguria per aprire un dialogo con il territorio e ottenere garanzie sui tempi di intervento e sulla qualità del servizio.

Per quanto riguarda le interpellanze al momento risulta presentata una interrogazione sul tema dei dehors e della gestione più flessibile del suolo pubblico, sollevato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. La proposta punta ad ampliare le possibilità di utilizzo degli spazi urbani, favorendo le attività economiche e la vivibilità del centro attraverso procedure semplificate e forme di utilizzo temporaneo condiviso degli spazi.

Nel complesso, la prossima seduta del Consiglio comunale si preannuncia come un momento di sintesi politica e amministrativa, con provvedimenti che incideranno sulla stagione turistica, sui servizi ai cittadini e sulle prospettive di sviluppo della città nei prossimi mesi.