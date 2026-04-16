Elezioni amministrative 2026, a Bordighera spunta una quinta lista

A Bordighera spunta una quinta lista in vista delle prossime elezioni amministrative.

La squadra, formatasi nell'arco di qualche settimana, è quasi pronta: al momento sono quattordici, su sedici, i candidati consiglieri che hanno deciso di mettersi in gioco per migliorare la città. "Ha forte attrazione giovanile, la maggior parte è gente giovane, e sono tutti volti nuovi" - svelano dalla lista - "Siamo convinti che per portare idee nuove in città servono volti nuovi. Per cambiare la prospettiva, oltre ad ascoltare i cittadini, e il rapporto che l'amministrazione ha con i cittadini servono volti nuovi nella politica. Tra di noi nessuno si è mai seduto nella giunta comunale ma qualcuno ha esperienza politica. E' una lista libera dai partiti, quindi, rispondiamo soltanto alla città. Non abbiamo alcuna interferenza esterna. Prendiamo decisioni solamente nell'interesse della città. Abbiamo avuto poco tempo per realizzare la lista. Lo abbiamo fatto in qualche settimana mentre di solito servono mesi. E' la dimostrazione che questo gruppo funziona. Stiamo lavorando con una sinergia pazzesca. E' stata un'impresa titanica e se ce la faremo sarà merito di tutti quanti".

Turismo, parcheggi, mare, associazioni ed eventi tra le priorità della nuova lista. "Vogliamo puntare molto sul turismo" - mettono in risalto dalla lista - "Si parla sempre di parcheggi ma bisogna anche realizzarli, in estate non si trova posto, crediamo che il turista che viene in città deve trovarsi bene e deve essere accolto nei migliori dei modi. Il mare deve essere una priorità, come le associazioni, che finora sono state tenute in secondo piano. Il comune dovrebbe prendersi più cura delle associazioni, che devono essere una delle stelle polari. Sono persone che credono nei valori e nella città e operano solo per fare del bene per la città. Crediamo, inoltre, che avere un buon programma di eventi sia la base di una buona città turistica. Finora, invece, non è stato così. Quando c'erano eventi non erano pubblicizzati e, perciò, bisogna ripartire da capo su questo".

Nei prossimi giorni la lista svelerà il nome, il simbolo, la squadra e il candidato sindaco sul quale, al momento, pare esserci una certa convergenza su Axel Vignotto. "Appena abbiamo tutti i nominativi e chiuso la lista, faremo una scelta condivisa tra tutti su chi potrà essere il candidato sindaco" - fanno sapere dalla lista.