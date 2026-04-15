Made in Italy, Gianni Berrino (FdI): grazie al Governo strategica valorizzazione del “Marchio Italia”

In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino esprime apprezzamento per l’azione intrapresa dal Governo negli ultimi mesi, evidenziando una rinnovata e strategica valorizzazione del “Marchio Italia”.

“Finalmente stiamo assistendo a una decisa valorizzazione del nostro Paese, che riafferma l’Italia come leader mondiale della qualità, della creatività e dell’eccellenza”, dichiara Berrino, sottolineando l’importanza di un impegno istituzionale volto alla tutela del patrimonio nazionale in tutte le sue espressioni.

Tra gli ambiti interessati, il senatore richiama la cultura enogastronomica, evidenziando come il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’UNESCO rappresenti una conquista di rilievo, capace di rafforzare l’identità e la tradizione culinaria, pilastri del Made in Italy.

Un altro elemento centrale riguarda l’integrazione tra sport e turismo. Secondo Berrino, il Governo sta promuovendo un modello che unisce la valorizzazione delle eccellenze sportive alla promozione turistica, con l’obiettivo di attrarre un turismo di qualità, dai grandi eventi alle risorse paesaggistiche e artistiche del territorio.

Non solo simboli, ma interventi concreti: dalle misure a sostegno delle imprese alla lotta contro il fenomeno dell’Italian Sounding, fino alla promozione autentica dei prodotti italiani sui mercati internazionali.

Il rafforzamento del Made in Italy, sottolinea il senatore, ha ricadute dirette sull’economia nazionale: maggiore riconoscibilità globale si traduce in incremento dell’export, crescita del valore aggiunto e nuove opportunità occupazionali.

“Un plauso al Governo che, con visione e concretezza, sta riportando l’Italia e la sua unicità al centro dell’agenda politica. Il Made in Italy non è solo un marchio, ma rappresenta la nostra storia e il nostro futuro”, conclude Berrino.