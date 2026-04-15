Regione, pubblicato il bando Arlir per il nuovo impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria

È stato pubblicato questa mattina sul sito di Arlir l’avviso pubblico per presentare le proposte di partenariato pubblico-privato in relazione all’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria, come previsto dal Piano regionale vigente per garantire sostenibilità ambientale, efficienza gestionale e riduzione dei costi per cittadini e imprese.

Il termine per l’invio delle proposte è fissato al 30 giugno. L’obiettivo è sollecitare soggetti economici qualificati a presentare le proposte che dovranno comprendere anche il progetto di fattibilità e il piano economico finanziario.

Dopo l’avviso esplorativo dei mesi scorsi, con la partecipazione di primari operatori del settore ‘waste-to-energy’ Agenzia, su mandato della Regione, ha avviato la seconda fase del percorso, propedeutica alla futura gara per la realizzazione e gestione dell’impianto in regime di concessione, mediante finanza di progetto (ai sensi dell’art.193 del Codice Contratti Pubblici).

Già individuati i criteri che saranno alla base della valutazione delle proposte: saranno valorizzate in particolare la sostenibilità economica, in grado di garantire una riduzione delle tariffe per i cittadini, i tempi di realizzazione dell’opera, le performance ambientali, la tariffa di conferimento più competitiva e le ricadute positive sul territorio interessato.