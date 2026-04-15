Ventimiglia, Francesco Mauro aderisce a Futuro Nazionale: “Subito al lavoro per il comitato costituente”

Nuovo ingresso nella politica cittadina di Ventimiglia: Francesco Mauro ha annunciato ufficialmente la sua adesione a Futuro Nazionale, spiegando le motivazioni della scelta in una dichiarazione diffusa nelle scorse ore.

"È con immenso piacere e forte convinzione che ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, un partito che rappresenta appieno la mia idea politica e che fa della vicinanza al popolo italiano uno dei pilastri portanti", ha affermato Mauro, ribadendo il forte legame con l’impegno pubblico e con la vita amministrativa della città.

L’ex esponente politico di Fratelli d'Italia ha sottolineato come la sua esperienza amministrativa abbia rafforzato il desiderio di continuare a mettersi a disposizione del territorio: "La politica è sempre stata una grande passione per me e la mia esperienza nell’amministrazione cittadina ha aumentato il desiderio di mettermi a disposizione della città".

Mauro ha inoltre annunciato l’impegno immediato per la costruzione della presenza locale del movimento: "Mi attiverò già da subito per organizzare uno dei comitati costituenti sul nostro territorio, in piena sintonia con la volontà del nostro leader Roberto Vannacci".

Nel messaggio non sono mancati i ringraziamenti a chi ha condiviso questo passaggio politico: "Ringrazio di cuore Daniele Ventimiglia e Marco Lupi per aver condiviso questo momento politico proficuo e pieno di speranza per il futuro".

L’adesione segna l’avvio delle attività locali di Futuro Nazionale, con l’obiettivo di strutturare la presenza del movimento sul territorio ventimigliese.