Taggia, duro attacco dell’opposizione: Federico accusa la giunta di inefficienza e mancanza di programmazione

Duro intervento del consigliere comunale di opposizione Giuseppe Federico della lista “Progettiamo il Futuro”, che accusa l’amministrazione di Taggia di inefficienza e scarsa programmazione, a seguito del Consiglio comunale di lunedì scorso. Secondo Federico, la seduta avrebbe evidenziato “impalpabilità, incompetenza e completa mancanza di pianificazione, con risposte giudicate approssimative o addirittura evitate da parte della Giunta, oltre a confusione su chi fosse l’assessore delegato a intervenire sui diversi temi".

Tra i punti principali sollevati dall’opposizione, il mancato utilizzo del bando “Sport Missione Comune 2026”, che avrebbe consentito al Comune di accedere a prestiti agevolati per migliorare impianti sportivi, palestre e infrastrutture come la pista ciclabile. Federico sottolinea come "Dal 2022 a oggi, l’amministrazione non abbia mai presentato progetti, perdendo così – a suo dire – l’opportunità di realizzare almeno quattro opere pubbliche e di generare risparmi sulle manutenzioni future. Critiche anche sulla gestione delle risorse culturali: un fondo per l’editoria libraria da 13.000 euro, assegnato nel novembre 2025 per sostenere lettura e librerie locali, risulterebbe ancora inutilizzato".

Sul fronte finanziario, il consigliere mette in dubbio la solidità dei conti comunali: "Nonostante una disponibilità dichiarata di circa 3 milioni di euro a inizio 2026, Federico evidenzia la scelta della Giunta di anticipare 56.000 euro attraverso interessi su mutui futuri, oltre ai ritardi – che si protraggono da oltre due anni – nel pagamento di parte degli stipendi arretrati ai dipendenti comunali. Altro tema centrale è quello delle spiagge libere attrezzate e della loro gestione affidata ad Amaie Energia. L’opposizione aveva chiesto chiarimenti sulla convenienza economica dell’operazione per il Comune, sia per il periodo futuro di cinque anni sia per quello già trascorso dal 2022 al 2026. Durante il Consiglio, l’assessore competente, Manuel Fichera, avrebbe inizialmente fatto riferimento agli uffici comunali, poi dichiarato la propria inesperienza specifica e infine ammesso di non avere a disposizione i dati necessari per valutare la convenienza economica dell’operazione. Si è arrivati al voto senza poter valutare la reale convenienza per il Comune”, denuncia Federico, sottolineando come la maggioranza abbia comunque approvato la delibera di assegnazione".

“La cittadinanza merita di più”, conclude il consigliere, chiedendo maggiore trasparenza, programmazione e capacità amministrativa.