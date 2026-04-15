Imperia accoglie l’Ambasciatore di Svizzera: focus su infrastrutture, turismo e formazione internazionale

L’incontro rientra nell’ambito del progetto della diplomazia elvetica “In Cammino con la Svizzera”, volto a rafforzare i legami culturali ed economici tra i due Paesi.

All’evento hanno preso parte anche il Console Generale di Svizzera a Milano, Stefano Lazzarotto, e l’Assessore al Turismo del Comune di Imperia, Marcella Roggero.

Infrastrutture e Collegamenti Internazionali

Il colloquio ha permesso di affrontare temi strategici per lo sviluppo della Riviera e del Nord Italia. Al centro del confronto, la necessità di potenziare le infrastrutture logistiche, asset fondamentale per migliorare i collegamenti tra la Liguria e il Nord Europa, favorendo così sia il commercio che i flussi turistici.

Sviluppo Portuale e Formazione d’Eccellenza

Il Sindaco Scajola ha illustrato i progetti di crescita della città, con particolare riferimento allo sviluppo dell’area portuale e al potenziamento dell'offerta formativa.

"Stiamo investendo con convinzione sull'edilizia scolastica e sull'istruzione universitaria. C'è già una realtà universitaria con il corso tutto in inglese di ingegneria informatica al Polo Universitario imperiese che conta 230 iscritti non solo dalla Francia ma anche dal Nord Africa e altre venti nazioni tra cui anche uno studente dalla Mongolia. Siamo convinti che anche un territorio di dimensioni contenute possa risultare fortemente attrattivo per le eccellenze globali, se supportato da servizi e formazione di alto livello. "

L'omaggio a Villa Grock

La visita istituzionale ha assunto un valore simbolico e culturale con la tappa a Villa Grock. L’Ambasciatore Balzaretti ha visitato la storica dimora che fu di Adrien Wettach, il "Re dei Clown". Cittadino svizzero e icona mondiale dell'arte circense, Grock rimane un legame indissolubile tra la Svizzera e Imperia, città che scelse come propria residenza e dove oggi sorge il Museo del Clown a lui dedicato.