Ventimiglia, 45mila euro per la sicurezza del territorio interventi a Balzi Rossi e Mortola

Interventi concreti per la messa in sicurezza del territorio frazionale a Ventimiglia, dove l’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 45.000 euro per affrontare alcune criticità emerse negli ultimi mesi nelle località Balzi Rossi e Mortola.

Nel dettaglio, 14.000 euro sono stati destinati a lavori urgenti sulla scarpata dei Balzi Rossi, dove il distacco di materiale roccioso ha causato danni alla condotta fognaria, provocando episodi di sversamento di liquami in un’area sottoposta a tutela paesaggistica. L’intervento prevede la stabilizzazione della parete rocciosa, passaggio fondamentale per consentire successivamente alla società Rivieracqua di operare in sicurezza sulla rete e risolvere definitivamente il problema, soprattutto in vista della stagione estiva.

Parallelamente, ulteriori 31.000 euro sono stati stanziati per la messa in sicurezza della pendice rocciosa in via delle Ginestre, a Mortola. I sopralluoghi tecnici hanno evidenziato condizioni diffuse di instabilità, con blocchi rocciosi in equilibrio precario, fenomeni di degrado e presenza di vegetazione infestante.

Gli interventi previsti mirano a ridurre il rischio geomorfologico attraverso operazioni di disgaggio, installazione di reti metalliche e barriere paramassi, oltre alla regimazione delle acque superficiali.