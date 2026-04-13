Motore acquistato online e mai consegnato: denuncia per presunta truffa dopo bonifico da 2.290 euro

Un acquisto effettuato online che si sarebbe trasformato in una vicenda giudiziaria ancora tutta da chiarire. È quanto emerge dalla documentazione inviata alla redazione da un cittadino che ha presentato una denuncia formale per un presunto raggiro legato all’acquisto di un motore per autovettura.

Secondo quanto riportato negli atti depositati presso la Questura dell’Aquila, l’uomo avrebbe acquistato tramite internet un motore usato e rigenerato per una Dacia, sottoscrivendo un contratto di vendita e procedendo al pagamento tramite bonifico bancario di 2.290 euro. Il versamento sarebbe stato effettuato a favore di una società con sede in provincia di Imperia, indicata dal denunciante come controparte della transazione.

Stando a quanto riferito nella denuncia, dopo il pagamento sarebbero iniziati i primi problemi nei contatti con il venditore. Le comunicazioni telefoniche sarebbero diventate sempre più sporadiche fino ad arrivare, secondo quanto segnalato, alla mancata consegna del motore acquistato. Di fronte a questa situazione, il cittadino ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine formalizzando l’esposto il 31 dicembre 2025.

Nella segnalazione viene inoltre evidenziato che il sito internet utilizzato per l’acquisto risulterebbe tuttora online, circostanza che ha spinto il denunciante a rendere pubblica la propria esperienza anche con l’intento di invitare alla massima prudenza negli acquisti sul web.