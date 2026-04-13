Addestramento regionale dei Cinofili VVF della Liguria alle Rocche Bianche: presenti quattro squadre dall'imperiese

Si è svolto il 9 aprile presso le Rocche Bianche l’addestramento regionale dei Cinofili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Liguria, un appuntamento fondamentale per il perfezionamento delle attività di soccorso. All’evento hanno preso parte 11 conduttori con altrettanti cani, protagonisti di una giornata intensiva di allenamento e prove tecniche, mirate a rafforzare l’efficacia operativa delle unità cinofile in contesti complessi.

L’obiettivo principale dell’addestramento è stato il miglioramento delle capacità di ricerca di persone disperse, con particolare attenzione agli ambienti impervi e alle situazioni di emergenza. Durante la giornata, le squadre hanno affrontato diverse esercitazioni, tra cui:

Ricerca di dispersi in ambiente boschivo

Gestione di emergenze in spazi confinati

I Cinofili dei Vigili del Fuoco rappresentano una risorsa cruciale nelle operazioni di soccorso, grazie alla loro capacità di operare in condizioni difficili e di individuare rapidamente persone in pericolo. Come emerso durante l’addestramento, “la preparazione costante è essenziale per garantire interventi tempestivi ed efficaci”. L’iniziativa si è conclusa con esito positivo, confermando l’elevato livello di preparazione delle unità coinvolte. Un risultato reso possibile dall’impegno dei partecipanti e dall’organizzazione accurata dell’evento, che ha rappresentato un importante momento di verifica e crescita operativa.

Alle operazioni hanno preso parte anche quattro squadre dei Vigili del Fuoco della nostra provincia.