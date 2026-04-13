Ospedaletti approva il progetto di recupero della spiaggia libera attrezzata “Calaparamari”

L'amministrazione comunale di Ospedaletti ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero della spiaggia libera attrezzata denominata “Calaparamari”, segnando un passo importante per la riqualificazione del litorale cittadino. La delibera, adottata all’unanimità nella seduta del 16 marzo 2026, prevede un intervento complessivo da 140mila euro, suddiviso tra 103mila euro per i lavori e 37mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il progetto, redatto dai tecnici comunali, punta a migliorare in modo significativo l’area demaniale situata a valle del lungomare Cristoforo Colombo. In particolare, sono previsti interventi mirati alla sostituzione e al recupero delle strutture esistenti, oggi in condizioni tali da richiedere un’azione urgente. Nel dettaglio, il piano prevede:

la sostituzione dei box esistenti con una nuova struttura unificata;

con una nuova struttura unificata; la ricostruzione del piano di calpestio ;

; il recupero della massicciata esistente ;

; il ripascimento della spiaggia con circa 500 metri cubi di materiale idoneo.

Come evidenziato nella delibera, l’intervento nasce dalla necessità di intervenire su manufatti destinati a servizi essenziali come ristoro, deposito e spogliatoi, attualmente bisognosi di demolizione e ricostruzione. L’approvazione dello studio rappresenta il primo passo operativo verso la realizzazione dell’opera, con la Giunta che ha demandato ai responsabili dei servizi competenti tutti gli adempimenti successivi.