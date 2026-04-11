Sanremo, appello per la gatta Cettina: “Scomparsa da giorni, aiutateci a ritrovarla”

Preoccupazione a Sanremo per la scomparsa di Cettina, una gatta dal carattere indipendente e abituata a muoversi liberamente all’esterno. L’animale non fa ritorno da alcuni giorni e le proprietarie, Simona e Rosa, lanciano un appello affinché chiunque la avvisti possa mettersi in contatto con loro.

La zona di riferimento è via Duca degli Abruzzi alta, dopo il bivio per Villetta, sulla sinistra sotto strada Curbinei. Cettina è conosciuta nel quartiere per il suo temperamento un po’ selvatico e per le sue abitudini da vagabonda, ma un’assenza così prolungata ha destato forte preoccupazione.

Chi dovesse vederla o averle dato da mangiare è invitato a contattare la famiglia al numero 320 3014009. “La stiamo aspettando con tanta speranza”, scrivono le proprietarie, ringraziando fin d’ora chi potrà offrire un aiuto.