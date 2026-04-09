Sanremo elimina il bonus “Winning Number Baccarat” dal Punto Banco: via libera dall'amministrazione

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la modifica del regolamento del gioco Punto Banco della Casa da Gioco, accogliendo la richiesta avanzata dal Consiglio di amministrazione della Casinò Spa. Il provvedimento introduce una revisione mirata: viene eliminato il bonus opzionale “Winning Number Baccarat”, una side bet aggiuntiva inserita nel regolamento nel 2023. La decisione arriva dopo la comunicazione ufficiale della Casinò Spa, che aveva espresso la volontà di sopprimere tale opzione di gioco, già deliberata dal proprio CdA nella seduta del 30 marzo scorso.

Con questa modifica, il regolamento del Punto Banco passa da 14 a 12 articoli, non solo per la cancellazione della sezione dedicata al bonus, ma anche per l’eliminazione di un articolo ritenuto duplicativo rispetto a norme già presenti. Il testo aggiornato ha ottenuto il parere favorevole del Corpo Speciale di Controllo, che ha certificato la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. Analogo esito anche per la verifica contabile: l’atto non comporta alcun impatto economico o finanziario per il Comune. La Giunta ha approvato integralmente il nuovo regolamento, trasmettendolo alla Casinò SpA per l’attuazione, e ne dispone l’immediata eseguibilità per consentire l’applicazione senza ritardi.

In sintesi, si tratta di un intervento tecnico e gestionale che punta a semplificare l’offerta di gioco, eliminando una componente accessoria che non rientra più nelle strategie operative del Casinò.