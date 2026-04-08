Seborga, nuovo arredo: bandiere spuntano in piazza Martiri Patrioti

Nuovo arredo urbano a Seborga. Nei giorni scorsi sono state installate diverse bandiere in piazza Martiri Patrioti.

"In piazza Martiri Patrioti sono state installate le bandiere dei Borghi più belli d'Italia, dei Borghi Bandiere Arancioni T.C.I. e in mezzo a loro il Tricolore" - fa sapere il sindaco di Seborga Pasquale Ragni - "Abbiamo aggiunto un tassello al definitivo arredo della piazza che avverrà a breve. A seguire la sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale e la successiva ordinanza permanente di divieto di sosta su tutta la piazza e di transito e sosta nell'area pedonale circoscritta dalla chiusura con sbarra motorizzata. L'area pedonale diverrà il nuovo luogo di gioco per i bimbi, senza pericoli, dismettendo l'area odierna avente barriere architettoniche insormontabili e, quindi, non usufruibile dai diversamente abili".

"Nel contempo, si sta procedendo alla cura delle aree giardinate. Con il nuovo accordo a costo zero, la Teknoservice eseguirà il lavaggio di tutto il centro storico periodicamente, con la speranza che non si ripresentino problemi di siccità che al momento sono rientrati" - dice il primo cittadino.