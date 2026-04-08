Piazza Colombo chiusa al traffico: partono i lavori sul marciapiede nord nel quadro del restyling urbano (Foto)

Da questa mattina piazza Colombo è chiusa al traffico per l’avvio del cantiere sul marciapiede nord, intervento molto atteso dai cittadini e dai commercianti a causa della pessima condizione del marciapiede. I pedoni possono transitare liberamente attraverso il centro della piazza, mentre i lavori procedono in sicurezza. L’intervento fa seguito al recente rifacimento del marciapiede sul lato Ovest della piazza, completando così un importante restyling urbano volto a migliorare la percorribilità e l’armonia estetica dell’intera area. La pavimentazione sarà sostituita con materiali di pregio, uniformi rispetto alle vie circostanti e al lato già rinnovato.

Per garantire la continuità delle attività commerciali dotate di dehor, gli ingressi saranno accessibili tramite pedane provvisorie e il cantiere procederà in due fasi: partendo dal lato di ponente e spostandosi verso levante. La viabilità sarà ripristinata progressivamente a partire dalla seconda fase, senza interferire con le attività aperte al pubblico. L’Amministrazione Comunale sottolinea che l’intervento rappresenta un passo fondamentale per la riqualificazione della piazza, migliorando sia la sicurezza dei pedoni sia l’esperienza complessiva di chi vive e lavora in zona.