La provincia di Imperia guarda ai mercati globali, lo Studio Parolini Società Benefit: “Ogni settore ha direttrici specifiche di sviluppo”

In un’economia sempre più orientata all’export, anche i territori locali sono chiamati a misurarsi con scenari internazionali complessi, ma ricchi di opportunità. L’Italia, con oltre 623 miliardi di euro di esportazioni, conferma il ruolo strategico dei mercati esteri per la crescita del sistema produttivo.

In questo quadro, un contributo importante arriva dalla matrice mercati–settori elaborata all’interno del Piano d’Azione per l’Export Italiano del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che mette in relazione i principali comparti economici con le aree geografiche a maggiore potenziale.

Il dato più evidente è la forte trasversalità dell’agroalimentare, uno dei pilastri dell’economia locale, presente in modo significativo sia nei mercati maturi sia in quelli emergenti. Un elemento che conferma come prodotti identitari, come l’olio extravergine e le eccellenze del territorio, possano trovare spazio in contesti molto diversi tra loro. Accanto a questo, la manifattura e la meccanica si confermano tra i settori più diffusi a livello globale, mentre crescono le opportunità legate alla transizione energetica, alle infrastrutture e alle tecnologie, soprattutto nei Paesi emergenti. Nei mercati più consolidati, invece, continuano a distinguersi i comparti legati alla qualità e al valore del Made in Italy, spesso in relazione anche al turismo.

Un quadro articolato, che richiede capacità di interpretazione e visione strategica.

“Quello che emerge con chiarezza – spiega Antonio Parolini, amministratore dello Studio Parolini Società Benefit – è che non esiste un unico mercato di riferimento. Il Piano per l’export italiano elaborato dal Ministero degli Esteri evidenzia la necessità di una lettura sempre più mirata: non esiste un’unica direttrice di sviluppo, ma una pluralità di opportunità che variano in base al settore, alla dimensione d’impresa e al posizionamento”.

Sulla stessa linea anche Elisa Falchi, socia dello Studio Parolini Società Benefit: “Per territori come quello imperiese, il tema non è solo esportare di più, ma esportare meglio. Significa valorizzare le proprie specificità, come l’agroalimentare e il legame con il territorio, e inserirle in una strategia coerente con i mercati individuati dal Piano nazionale”.

Nel complesso, la matrice mercati–settori restituisce un’immagine dinamica dell’economia internazionale, in cui anche le realtà locali possono trovare spazio, a condizione di saper leggere i cambiamenti e adattarsi a un contesto in continua evoluzione.