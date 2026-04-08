Il Sommelier bordigotto Marco Gallo confermato giurato in due concorsi internazionali tra Germania e Inghilterra

Un nuovo importante riconoscimento internazionale per Marco Gallo, sommelier e wine consultant del Ponente ligure, confermato anche per il 2026 tra i giurati di due prestigiosi concorsi enologici europei: il Frankfurt International Trophy, in programma il 9 e 10 aprile a Francoforte, e i London Tasting Awards, previsti il 22 aprile a Londra.

Due appuntamenti di rilievo nel panorama del vino internazionale, che vedranno ancora una volta Gallo prendere parte alle commissioni di degustazione accanto a professionisti, tecnici ed esperti provenienti da diversi Paesi, chiamati a valutare centinaia di etichette e a contribuire alla selezione dei migliori vini in concorso.

“Essere riconfermato in contesti di questo livello è per me motivo di grande orgoglio. Il vino è studio, sensibilità, confronto continuo e responsabilità. Partecipare come giurato a concorsi internazionali significa avere l’opportunità di misurarsi con produzioni provenienti da tutto il mondo e continuare a crescere professionalmente”, dichiara Marco Gallo.

Da anni attivo nella formazione, nella degustazione e nella consulenza, Marco Gallo è il fondatore di Decantico, realtà nata con l’obiettivo di rendere la cultura del vino e la formazione da sommelier sempre più accessibili, moderne e qualificate. Accanto all’attività didattica, porta avanti consulenze per aziende e ristoranti ed è impegnato nella promozione del vino attraverso eventi e iniziative sul territorio, tra i quali spicca il fortunato evento sanremese 'Vini in Villa'.

La conferma in due competizioni internazionali rappresenta un ulteriore attestato di stima verso un percorso costruito con passione, competenza e visione, e consolida la presenza di un professionista del Ponente ligure all’interno di contesti di grande prestigio nel mondo del vino.