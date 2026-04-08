Case di comunità, in provincia 165 accessi nel weekend di Pasqua: primo banco di prova 'festivo' positivo per il nuovo servizio sanitario

Sono stati 165 gli accessi complessivi registrati nelle case di comunità della provincia durante il weekend di Pasqua, tra visite, rilascio di certificati e prescrizioni di farmaci. Un dato significativo, soprattutto perché rappresenta uno dei primi veri test del servizio in un periodo festivo, tradizionalmente critico per il sistema sanitario.A qu esti si aggiungono 64 visite domiciliari effettuate dalla continuità assistenziale (ex guardia medica), a conferma di una rete territoriale che si sta progressivamente strutturando per rispondere alle esigenze dei cittadini anche fuori dagli orari ordinari.

Particolarmente rilevante il caso di Sanremo, dove il Palasalute ha vissuto un vero e proprio “battesimo operativo”, dimostrando fin da subito la sua utilità. La struttura è stata infatti utilizzata sia da residenti sia da turisti, questi ultimi in linea con la normativa vigente: hanno pagato il ticket, che verrà poi rimborsato dalla regione di provenienza. Questo primo bilancio evidenzia un aspetto centrale: le case di comunità possono rappresentare un’alternativa concreta e funzionale al pronto soccorso per tutte quelle situazioni non gravi. Se il servizio verrà sempre più conosciuto e utilizzato dai cittadini, potrà contribuire in modo decisivo ad alleggerire la pressione sui reparti di emergenza.

L’obiettivo è chiaro: fare in modo che nei pronto soccorso confluiscano solo i casi più urgenti e complessi, migliorando così la qualità dell’assistenza e riducendo i tempi di attesa. In questo senso, i numeri registrati nel weekend pasquale rappresentano un segnale incoraggiante e una base su cui costruire un modello sanitario territoriale più efficiente e vicino alle persone.