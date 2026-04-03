Camporosso, riprendono gli allenamenti: tanti giovani inaugurano la nuova pista di atletica allo 'Zaccari' (Foto)

L'Atletica Ventimiglia inaugura la nuova pista al campo Zaccari a Camporosso. Ieri pomeriggio tutte le categorie sono ufficialmente tornate in pista alla presenza di autorità civili, locali e regionali, del presidente della Fidal Liguria Carlo Rosiello, di bambini di diverse società di atletica della provincia (Atletica Ventimiglia, Atletica Vallecrosia, Atletica 2000 Bordighera, Foce Sanremo e Maurina Olio Carli), della Polisportiva Vallecrosia Academy, della Croce Azzurra Misericordia e di atleti di livello nazionale e internazionale: Oliver Mulas, Elena Carraro, Aurora Bado e Ilaria Accame.

Un pomeriggio di sport, energia, entusiasmo, condivisione e partecipazione durante il quale grandi e piccini hanno potuto riprendere gli allenamenti. Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il sindaco di Vallecrosia al Mare, comune capofila nella gestione dell'impianto, Fabio Perri e l’assessore allo Sport Deborah Mognol, che hanno portato i saluti delle rispettive amministrazioni e sottolineato quanto sia importante lo sport nella vita dei giovani, e gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia che hanno animato la giornata.

L’evento è stato promosso dal Comitato Provinciale FIDAL (Federazione italiana di atletica leggera) e dall’Atletica Ventimiglia.