Campo Zaccari, il sindaco di Vallecrosia Perri incontra l'assessore regionale Ferro (Foto)

Il campo Zaccari al centro dell'incontro svoltosi ieri a Genova tra il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, recatosi insieme al funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune, l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e gli uffici regionali competenti per discutere dei successivi lotti di intervento al fine di ultimarne la riqualificazione. Per l'occasione era presente anche il consigliere regionale Veronica Russo, che si è sempre occupata della struttura fin dal primo giorno nel suo ruolo in Regione dimostrando impegno costante e concreto.

"L’incontro si è svolto a seguito di una riunione con i quattro Comuni che hanno in concessione l’impianto sportivo dove si espressa la volontà di ricercare alti fondi necessari alla totale riqualificazione e con una rivisitazione delle quote di partecipazione. L’obiettivo resta quello di completare l’opera, con Vallecrosia nel ruolo di Comune capofila" - fa sapere il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Ringrazio molto l’assessore Ferro per la disponibilità e l’attenzione dimostrata. Insieme ai suoi uffici abbiamo ragionato e ci hanno proposto quattro linee possibili di finanziamento da poter utilizzare per concludere i lavori iniziati lo scorso 25 agosto".

"Illuminazione, irrigazione, tribune e recinzione saranno i prossimi interventi oltre al completamento delle lunette e di tutti gli allestimenti necessari del campo" - afferma Perri - "Non si ferma il nostro interessamento per le tante associazioni e i tanti atleti che ruotano intorno al campo Zaccari provenienti non solo dalle quattro città in convenzione ma bensì da tutto il nostro bacino dei 17 comuni e anche dalla vicina Costa Azzurra. Sarà mia premura, pertanto, riconvocare velocemente i sindaci per poter perfezionare la domanda di finanziamento ulteriore in scadenza il 31 ottobre 2025 senza perdere questa importante occasione. Il nostro obiettivo deve essere quello di concludere il restyling del campo Zaccari nel minor tempo possibile".