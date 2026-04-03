Bordighera, nuovo incontro sul declino cognitivo alla Casa della Comunità

Nuovo appuntamento con i “Giovedi del Cdcd”. Giovedì 9 aprile si terrà presso la Casa della Comunità di Bordighera (retro ospedale Saint Charles – via Aurelia 122), dalle 16 alle 17,30 la conferenza, divisa in due moduli, dedicata al declino cognitivo:

Il declino cognitivo: la gestione non farmacologica dei disturbi del comportamento e il supporto dei caregivers. Con la dottoressa Daniela Pelosi, psicologa e psicoterapeuta CDCD Asl1.

Il declino cognitivo: valutazione neuropsicologica e stimolazione cognitiva. Con la dottoressa Maria Aiello, neuropsicologa Asl1.

Un ciclo di incontri (organizzato dal Centro disturbi cognitivi e demenze (Cdcd) di Asl1) che rappresenterà un'occasione preziosa per chi assiste persone con declino cognitivo, la cui mission è quella di offrire informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili, grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni che operano nel settore.

I "Giovedì del Cdcd" si prefiggono di essere un’iniziativa concreta e partecipata, pensata per sostenere chi si prende cura ogni giorno di persone fragili, spesso alle prese con difficoltà complesse e poco conosciute.