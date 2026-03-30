Menopausa, a Sanremo un convegno multidisciplinare per informare e promuovere il benessere femminile

Un incontro aperto al pubblico per parlare di menopausa in modo completo, superando stereotipi e visioni riduttive. È questo l’obiettivo del convegno in programma sabato 18 aprile, dalle 16.00 alle 18.30, a Palazzo Roverizio, che proporrà un approccio multidisciplinare alla salute femminile. La menopausa, spesso raccontata solo dal punto di vista biologico, rappresenta in realtà una fase complessa che coinvolge corpo, emozioni, relazioni e percezione di sé. Proprio per questo motivo l’iniziativa riunisce diverse figure professionali, con l’intento di offrire strumenti concreti e informazioni aggiornate.

Durante l’incontro interverranno ginecologa, fisioterapista, urologa, dietista, insegnante di yoga, consulente sessuale e psicoterapeuta, affrontando il tema da molteplici prospettive: dalla prevenzione agli stili di vita, fino al benessere psicologico e alla qualità della vita sessuale. Particolare attenzione sarà dedicata alla possibilità di vivere questa fase come un momento di crescita personale. Come sottolineano sempre più esperti, la menopausa può diventare “un’opportunità di maggiore consapevolezza e cura di sé”, se affrontata con le giuste informazioni e il supporto adeguato. Tra i temi trattati: cambiamenti ormonali, alimentazione, sonno, attività fisica, immagine corporea e desiderio sessuale, tutti aspetti che incidono in modo significativo sul benessere complessivo.

L’evento si concluderà con uno spazio dedicato a musica e poesia, a evidenziare come la salute non sia solo clinica, ma comprenda anche dimensioni espressive e culturali capaci di raccontare l’esperienza individuale. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo dell’azienda agricola Zafferano di Abrighi e rappresenta un segnale concreto della crescente attenzione del territorio verso una visione della salute sempre più centrata sulla persona. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di favorire informazione, consapevolezza e dialogo su un tema che riguarda molte donne e, indirettamente, l’intera società.