Ventimiglia, ciclo di conferenze gratuite per cittadini: incontri su diritto, IA, benessere e astronomia fino a maggio

Prosegue a Ventimiglia il ciclo di conferenze tematiche gratuite promosso nell’ambito del progetto regionale “Patto di Sussidiarietà Anziani Ben...Essere in Liguria 25_26”, un’iniziativa che affronta temi di interesse non solo per la popolazione anziana, ma per tutta la cittadinanza.

Il prossimo appuntamento è fissato per oggi, dalle 15.30 alle 17.30, quando l’avvocato Alessia Spagnuolo, Garante per gli anziani del Comune di Ventimiglia, terrà un incontro dedicato a “Inps, contenzioso invalidità civile e altre misure assistenziali”. Al termine della relazione, i partecipanti avranno la possibilità di porre domande e approfondire gli argomenti trattati. Gli incontri si svolgono presso il Salone Sant’Agostino e proseguiranno tutti i mercoledì fino al 6 maggio, salvo eventuali variazioni. La partecipazione è libera e gratuita e, al termine di ogni conferenza, sarà offerto un piccolo rinfresco.

Il calendario propone una varietà di temi che spaziano dal diritto alla tecnologia, fino al benessere personale e alla divulgazione scientifica. Dopo l’appuntamento del 1° aprile, il programma prevede:

8 aprile: “Comprendere l’intelligenza artificiale (A.I.)” con il tecnico informatico e cyberconsulente Yuri Frau

con il tecnico informatico e cyberconsulente Yuri Frau 15 aprile: “L’Economia del dono e il terzo settore” con il professor Giancarlo Memmo

con il professor Giancarlo Memmo 22 aprile: “Le stelle e l’astronomia: in viaggio nell’universo” con l’ingegner Ferruccio Francescotti

con l’ingegner Ferruccio Francescotti 29 aprile: “Il Reiki e il riequilibrio energetico per il benessere della persona” con Beatrice Di Peri

con Beatrice Di Peri 6 maggio: “La virtù delle piante” con l’erborista Giovanni Conte

L’iniziativa si propone come un momento di incontro, informazione e socialità, offrendo ai partecipanti occasioni di crescita culturale e confronto su tematiche attuali e trasversali.