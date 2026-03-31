Ventimiglia, auguri di Pasqua del Comitato Centro Storico tra arte, musica e momenti goliardici

Clima di festa e condivisione per il Comitato Centro Storico di Ventimiglia, che si è riunito nei giorni scorsi per lo scambio degli auguri pasquali in una serata ricca di momenti artistici e conviviali.

L’incontro, ospitato presso l’Hotel Des Anglais grazie alla disponibilità del titolare Luca Da Frè, è stato organizzato e presentato da Rino Aliquó, che ha guidato con eleganza i diversi interventi.

Tra i protagonisti della serata il pittore Salvatore Goffredo, che ha donato al presidente Sergio Pallanca un quadro con il suo ritratto. Spazio anche allo spettacolo con l’attore Gioacchino Logico, autore di performance particolarmente apprezzate dal pubblico.

Momenti musicali di qualità con il soprano Nadiia Karpova, che ha interpretato alcune celebri arie d’opera, e con Salvatore Marino che ha reso omaggio a Gino Paoli eseguendo alcune sue canzoni.

Non è mancato il momento goliardico: il presidente Pallanca è stato simbolicamente insignito del titolo di “doge”, con tanto di corona e scettro, tra l’ilarità generale dei presenti. Grande attenzione anche per il gigantesco uovo di Pasqua donato da Gianfranco Maccario, poi aperto dalla piccola Ludovica, tra gli applausi dei partecipanti.

Alla serata hanno preso parte numerosi esponenti del mondo associativo, tra cui Costantino Dinelli, il past president dei Lions Club di Ventimiglia Mauro Giordano, rappresentanti di Mentinrete, il presidente di Aquila Revelans Alessio Rossi, la vicepresidente mondiale della Fondazione Città Murate Liria Aprosio e la tesoriera del Comitato Rosy Monreale.

«Una bellissima serata – ha commentato il presidente Sergio Pallanca – dove ci siamo ritrovati alla vigilia di una importante ricorrenza. Ringrazio il pittore Skipa Man, Rino Aliquó e tutti coloro che hanno partecipato».