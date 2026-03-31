Bordighera, Tour Monet a Villa Mariani con visite guidate sabato 4 e lunedì 6 aprile

Proseguono le iniziative culturali a Villa Mariani: sabato 4 e lunedì 6 aprile, alle ore 10.30, si terrà il Tour Monet, un percorso guidato alla scoperta della villa e delle opere del celebre maestro impressionista.

Il costo della visita è di 8 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 2364922.

L’evento rappresenta un’occasione unica per ammirare da vicino la storia, l’arte e l’atmosfera che hanno ispirato uno dei più grandi artisti della pittura europea.