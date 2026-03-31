Ospedaletti, polemica sul verde pubblico: “Capitozzamenti e verde azzerato all’ingresso del paese”

Si riaccende il dibattito sulla gestione del verde pubblico a Ospedaletti. A intervenire è il gruppo di opposizione “Ospedaletti Insieme”, che punta il dito contro le recenti operazioni di potatura effettuate sul territorio comunale, ritenute eccessivamente drastiche.

Al centro delle critiche, in particolare, gli interventi sulle bouganvillee e su alcune aree verdi considerate simboliche per l’immagine della città, con un’attenzione specifica rivolta anche all’ingresso del paese.

Il comunicato della minoranza. Nel documento diffuso nelle ultime ore, il gruppo esprime una posizione netta sulla gestione attuale del verde: “Ancora una volta assistiamo all’ennesimo scempio nella gestione del verde pubblico. Ora che la potatura è affidata al Comune, non si interviene con criterio, ma si assiste a veri e propri ‘capitozzamenti’.

È vero, le piante ricresceranno. Ma tra quanti anni torneranno a ricoprire i muri e a restituire bellezza e armonia ai nostri spazi? Ospedaletti è conosciuto come il ‘Paese delle rose’: è accettabile che proprio all’ingresso del paese si presenti oggi uno scenario di degrado, con muri di cemento a vista e verde completamente azzerato?

Le recenti potature radicali delle bouganvillee, in alcuni casi tagliate alla base, confermano un approccio che riteniamo profondamente sbagliato. Il problema della manutenzione del verde non si può e non si deve risolvere con il taglio indiscriminato di piante e fiori.

Il verde è un patrimonio, non un ostacolo. Servono programmazione, competenza e rispetto, non interventi drastici che impoveriscono il territorio.”

Un tema che torna al centro. Il tema della manutenzione del verde pubblico torna così al centro del confronto politico cittadino, con una critica che riguarda non solo il singolo intervento, ma l’impostazione complessiva adottata dall’amministrazione. Secondo la minoranza, infatti, la gestione dovrebbe essere improntata a una maggiore pianificazione e a interventi mirati, capaci di preservare nel tempo il valore estetico e ambientale del territorio.