Cultura e sport si incontrano a Dolceacqua: donazione di prestigiose collane librarie alla biblioteca civica

Cultura e sport si incontrano a Dolceacqua. Il 2 aprile alle 11 si terrà la donazione di prestigiose collane librarie alla biblioteca civica. L’iniziativa, promossa nell’ambito della campagna “Colture&Culture” , vedrà la partecipazione dei vertici nazionali di ACLI Terra e ANC Tutela Patrimonio Culturale.

Un momento speciale dedicato alla condivisione, alla memoria storica e allo storytelling sportivo. "Un evento di alto valore culturale" - dice l'Amministrazione comunale - "La donazione alla comunità della nuova collana di libri della casa editrice Lab DFG e della raccolta completa degli Annali di Storia e Archeologia Sulcitana. L’evento si inserisce nella cornice della campagna nazionale 'Colture&Culture', un progetto che mira a valorizzare il legame indissolubile tra le radici della terra, l’identità dei territori e il patrimonio intellettuale del Paese".

Lo sport come lezione di vita. "Al centro della donazione firmata Lab DFG vi è l’idea dello sport come strumento educativo. Crediamo che lo sport non sia solo pratica ma anche racconto e ispirazione per le nuove generazioni. Come ci piace dire: si scrive sport, ma si legge vita" - dichiara l’editore Giovanni Di Giorgi - “Con questo gesto vogliamo rafforzare il legame tra editoria e territorio, promuovendo lo storytelling sportivo come veicolo di impegno, sacrificio e partecipazione collettiva".

Un patrimonio accessibile alla comunità. “Questa donazione rappresenta un gesto di grande valore che rende il sapere accessibile a tutti" - dice il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa - "È un segnale importante di collaborazione tra istituzioni e realtà associative, che contribuisce a far crescere Dolceacqua come luogo di cultura e condivisione. La cittadinanza è invitata a partecipare".

"L'impegno di Acli Terra non si esaurisce nella tutela sindacale ma si estende a una profonda azione di sensibilizzazione attraverso campagne nazionali come ‘Cultura e Culture’. Il nostro obiettivo è promuovere una vera e propria 'pedagogia ambientale e del lavoro', capace di coniugare il rispetto dell'ecosistema con la dignità di chi coltiva la terra" - afferma il presidente nazionale di Acli Terra Nicola Tavoletta - "In questo scenario, guardiamo con particolare attenzione alla Liguria di Ponente: un'area strategica, ricca di risorse d'eccellenza che abbiamo il dovere di continuare a valorizzare e sostenere per garantire il futuro delle sue comunità rurali".