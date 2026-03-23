Sanremo, omaggio alla cultura partenopea ai Martedì Letterari con Oscar Di Maio protagonista al Casinò

Grande omaggio alla cultura partenopea ai Martedì Letterari di Sanremo, che domani, martedì 24 marzo alle ore 17.00, propongono un appuntamento speciale dedicato alla tradizione artistica e musicale napoletana. Un incontro che richiama idealmente il Festival della musica e arte partenopea dell’aprile 1932, firmato da Ernesto Murolo ed Ernesto Tagliaferri, figure simbolo della cultura napoletana.

Sul palco del Teatro del Casinò sarà protagonista Oscar Di Maio, attore e scrittore, che presenterà il suo libro “Guitto? Così è se vi pare” (De Nigris editore). Un’opera che va oltre la semplice narrazione letteraria, trasformandosi in un racconto autentico e coinvolgente della vita teatrale, vissuta con passione, dedizione e profondo amore per il palcoscenico.

L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nel suo libro, Di Maio ripercorre la propria carriera artistica con ironia, sincerità e momenti di intensa emozione: dalle prime esperienze dietro le quinte accanto alla zia Olimpia, fino agli insegnamenti ricevuti dai grandi maestri del teatro. Un viaggio che attraversa tournée, sacrifici e successi, culminando con il personaggio del “Cafone”, diventato negli anni un fenomeno televisivo e un simbolo popolare.

“Guitto? Così è se vi pare” è molto più di un’autobiografia: è la testimonianza viva di un attore che ha fatto del teatro la propria casa, restituendo al pubblico il valore di un mestiere che è insieme arte, famiglia e destino. Un racconto che conserva e tramanda la memoria di un teatro che forse non esiste più, ma continua a vivere attraverso chi lo ha profondamente amato.

Il calendario dei Martedì Letterari proseguirà poi lunedì 30 marzo alle ore 16.30 con Nicola Santini, direttore del settimanale “Vero”, autore e opinionista, che presenterà il libro “Un po’ d’Istruzione un po’ distruzione” (De Nigris), offrendo uno sguardo ironico e attuale sulla realtà contemporanea.