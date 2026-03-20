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Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 20 marzo 2026, 07:50

Ventimiglia Alta si anima con la Fiera di San Giuseppe: arte e artigianato invadono il centro storico

Domenica 22 marzo nel cuore del borgo antico un percorso creativo con 14 artisti tra esposizioni e incontri

Ventimiglia Alta si anima con la Fiera di San Giuseppe: arte e artigianato invadono il centro storico

Nel cuore suggestivo di Ventimiglia Alta, il centro storico si prepara (domenica) ad accogliere la tradizionale Fiera di San Giuseppe, trasformandosi in un vivace palcoscenico a cielo aperto dove arte e artigianato diventano protagonisti. L’iniziativa, promossa dal Comune, vede la partecipazione di Confesercenti insieme al Collettivo ART.e, che dopo il successo della mostra presso San Francesco rilanciano con un nuovo spazio espositivo all’aperto. Un luogo pensato non solo per mostrare, ma per creare connessioni, dove – come sottolineano gli organizzatori – “l’arte prende spazio per diventare un’esperienza da vivere passo dopo passo”.

L’appuntamento è fissato nei pressi del Funtanin, nel caratteristico caruggio di Vico della Torre, innesto dalla centrale via Garibaldi. Qui prenderà forma uno spazio intimo e dinamico, capace di coinvolgere i visitatori in un percorso fatto di scoperta e curiosità. Saranno 14 gli artisti e artigiani protagonisti dell’esposizione: Beyota (artigiano di candele), Ciencia Lorenza, Ciuffardi Stefania, Cucinotta Fausta, Goffredo Salvatore “Bob”, Laura Molonaro, Pixel, Saglibene Giuseppe, Pescina MariaRosaria, insieme alle artigiane Lisandra, Lo Passo Rosella, Yerokhina Iryna e all’artista Magda Glaza.

Un evento che si propone come punto d’incontro tra creatività e territorio, dove ogni opera racconta una storia e ogni passo tra i vicoli diventa parte di un’esperienza condivisa.

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