Arte e Gusto torna a Camporosso: due giorni tra sapori, cultura e creatività al Centro Falcone

Torna nel fine settimana del 21 e 22 marzo 2026 a Camporosso l’appuntamento con “Arte e Gusto”, la manifestazione dedicata ai sensi, alla cultura e alle eccellenze locali. Dalle 10 alle 20, il Centro Falcone ospiterà un ricco programma che intreccia artigianato, enogastronomia e linguaggi artistici contemporanei, con ingresso libero.

Dopo il successo della prima edizione, l’evento – promosso da CNA Imperia in collaborazione con il Comune e le associazioni del territorio – rilancia con un calendario ancora più articolato, pensato per raccontare e valorizzare le realtà artigiane della provincia. La giornata di sabato sarà dedicata ai sapori. Si partirà con gli abbinamenti tra birra e cucina, per poi proseguire con “il racconto del modello cooperativo vitivinicolo di Dolceacqua” e concludere con un viaggio nella tradizione dolciaria ligure grazie allo storico biscottificio Gibelli.

Domenica spazio invece all’arte e alla natura. In programma le opere realizzate con materiali poveri di Paolo Tuttoilmondo, il progetto “Essenza Rurale” di Emanuela Polidori e un approfondimento sullo zafferano con degustazioni tematiche. A chiudere la manifestazione sarà la videoarte di Chiara Mazzocchi. “Arte e Gusto” si conferma così un evento capace di unire esperienze sensoriali e contenuti culturali, creando un dialogo tra tradizione e innovazione e offrendo al pubblico un’occasione concreta per conoscere da vicino le eccellenze del territorio.