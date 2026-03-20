Ventimiglia, nuova scuola in zona Fontanin: investimento da oltre 5,5 milioni, Scajola in sopralluogo al cantiere (Foto)

L’assessore regionale all’edilizia scolastica Marco Scajola ha effettuato oggi un sopralluogo alla nuova scuola in fase di realizzazione in zona Fontanin a Ventimiglia, insieme al sindaco Flavio Di Muro e al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta.

L’intervento prevede la costruzione ex novo dell’edificio scolastico su un’area precedentemente non edificata, destinato all’Istituto Comprensivo Cavour. La struttura potrà accogliere complessivamente 250 alunni, suddivisi tra scuola dell’infanzia (2 sezioni per 50 alunni), primaria (5 sezioni per 125 alunni) e secondaria di primo grado (3 sezioni per 75 alunni). Per questo progetto Regione Liguria ha stanziato 2,7 milioni di euro, tramite fondi ministeriali destinati all’edilizia scolastica su un progetto complessivo che supera i 5,5 milioni di euro.

“Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per restituire alla comunità una scuola moderna, sicura ed efficiente, in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie e degli studenti – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Stiamo lavorando con il Ministero al quale abbiamo chiesto, come Conferenza delle Regioni, di impegnare nuove e straordinarie risorse economiche fondamentali per il mondo della scuola. L’obiettivo, qui a Ventimiglia, è quello di portare a compimento un’opera strategica che investe concretamente sul futuro dei giovani e sulla qualità dell’offerta educativa del territorio. La nuova scuola rappresenterà una risposta concreta, garantendo finalmente una sede adeguata per studenti e personale scolastico”.

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio moderno e ad alta efficienza energetica, conforme agli standard NZEB (Nearly Zero Energy Building). La struttura sarà in cemento armato e sorgerà in sopraelevazione rispetto a un parcheggio esistente, che verrà mantenuto al piano strada, mentre gli spazi esterni scolastici saranno collocati al piano superiore.

“È stato un grande piacere fare nuovamente visita al cantiere della costruenda scuola di Ventimiglia alta insieme all’assessore Regionale Marco Scajola.

Stiamo realizzando una scuola nuova, moderna e pienamente adeguata alle esigenze di tutti i ragazzi, in particolare di quelli del centro storico- conclude il sindaco Flavio Di Muro-. Si tratta di un polo scolastico di altissimo livello, che contribuirà in modo significativo ad alzare la qualità dell’offerta formativa della città di Ventimiglia".