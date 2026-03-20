Violenza di genere, a Imperia incontro con la Polizia: prevenzione, ascolto e strumenti per i giovani (Foto)

Si è svolto ieri, nell’Aula Magna del Polo Universitario di Imperia, il convegno “Il volto nascosto della violenza di genere”, iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli studenti degli istituti scolastici della provincia. All’evento ha preso parte, in qualità di relatrice, il Vicario del Questore di Imperia, dott.ssa Maria Teresa Canessa, che ha illustrato l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere, sottolineando la professionalità degli operatori e la presenza di personale specializzato all’interno della Questura.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata anche la recente attivazione di una sala di ascolto protetto presso la Questura di Imperia, uno spazio dedicato all’accoglienza delle vittime vulnerabili in un ambiente riservato e adeguato. Particolare attenzione è stata riservata al tema della prevenzione, con un focus sulla sensibilizzazione dei giovani. Agli studenti sono stati forniti strumenti utili per riconoscere precocemente situazioni di disagio e relazioni patologiche.

Durante l’intervento è stato affrontato anche il tema della vittimizzazione secondaria, ribadendo l’importanza di non esitare a rivolgersi alle Forze dell’Ordine e di non restare indifferenti di fronte a episodi di violenza. Ricordata, infine, la possibilità di effettuare segnalazioni anche in forma anonima tramite l’applicazione “YouPol”, fermo restando l’invito a contattare il Numero Unico di Emergenza 112 nei casi di pericolo immediato.

La Polizia di Stato rinnova così il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di violenza, con particolare attenzione alla tutela delle vittime più vulnerabili e ai reati previsti dal cosiddetto “Codice Rosso”.