Sanremo, memoria e Resistenza: presentazione del diario di Francesco Maccario

Prosegue la rassegna culturale 2026 “Dalla Resistenza alla Repubblica. Storia, territorio, letteratura”, promossa dall’Istituto Storico della Resistenza di Imperia, dall’ANPI Provinciale Imperia e dalla Federazione Operaia Sanremese, con la cura di Daniela Cassini.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 20 marzo alle ore 17, presso la sede della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47, con ingresso libero. Al centro dell’incontro la presentazione della recente pubblicazione dell’ISRECIm, “Francesco Maccario internato militare italiano n. 3494 – Diario”, edita da Fusta Editore.

Il volume, curato da Paola Maccario, figlia del protagonista, è arricchito da nuovi documenti e da un significativo apparato fotografico. Il diario racconta, attraverso l’esperienza personale, la vicenda di migliaia di giovani militari italiani che, dopo l’Armistizio di Cassibile, rifiutarono di combattere al fianco dei nazisti e di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, pagando questa scelta con la deportazione nei campi di internamento.

Originario di San Biagio della Cima, Francesco Maccario fu catturato all’indomani dell’armistizio e deportato prima a Hohenstein, nella Prussia Orientale, e successivamente ad Amburgo. La sua testimonianza rappresenta uno spaccato significativo della storia degli Internati Militari Italiani (IMI), il cui sacrificio è oggi riconosciuto come una forma autentica di Resistenza.

All’incontro interverranno, oltre alla curatrice, anche Giovanni Rainisio, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Imperia, e lo storico e saggista Paolo Veziano.