Il mercato dell’usato di alta gamma continua a crescere, cosa cercano i collezionisti

C’è un banco discreto, in fondo alla gioielleria, dove gli oggetti non brillano per moda ma per storia. Non sono novità di vetrina, non inseguono l’ultima campagna pubblicitaria. Sono orologi di lusso già vissuti, passati di polso in polso, spesso accompagnati da scatole consumate e certificati piegati con cura. Eppure, intorno a questi pezzi si muove un mercato solido, con logiche precise e una domanda che non accenna a diminuire.

Il segmento dell’usato di alta gamma non è un riflesso nostalgico. È un comparto strutturato, con operatori specializzati, piattaforme dedicate, periti indipendenti. I collezionisti cercano referenze specifiche, anni di produzione determinati, condizioni originali. L’oggetto non è solo un accessorio: è un bene con una traiettoria economica monitorabile.

Orologi di lusso e mercato secondario: come si formano i prezzi

Nel mercato secondario degli orologi, il prezzo non è mai casuale. Dipende da variabili misurabili: rarità, stato di conservazione, presenza dei documenti originali, tiratura limitata, richiami culturali. Alcuni modelli prodotti in numeri contenuti negli anni ’80 o ’90 hanno registrato incrementi significativi, mentre altri, pur prestigiosi, restano stabili.

La formazione delle quotazioni rolex , ad esempio, segue dinamiche complesse. Non si tratta solo della fama del marchio, ma della specifica referenza, del quadrante, della combinazione di materiali. Un Submariner con determinati dettagli grafici può valere molto più di una versione apparentemente simile.

Il punto centrale è che il valore si costruisce nel tempo, ma può anche ridimensionarsi. Un picco di domanda legato a una tendenza social o a un personaggio pubblico può generare rialzi temporanei, seguiti da fasi di stabilizzazione.

Collezionisti e investimento in beni rifugio

Non tutti acquistano un orologio di alta gamma per indossarlo. Una parte della domanda è motivata da logiche di investimento. In un contesto di incertezza finanziaria, alcuni beni tangibili vengono percepiti come alternativa ai mercati tradizionali. L’orologio meccanico di marca consolidata rientra in questa categoria.

Tuttavia, parlare di beni rifugio in senso automatico sarebbe eccessivo. La liquidità non è immediata come per un titolo quotato. Vendere richiede tempo, perizia, trattativa. Inoltre, la condizione dell’oggetto incide in modo decisivo. Un esemplare lucidato in modo improprio può perdere parte del suo appeal collezionistico.

I collezionisti più esperti si muovono con metodo. Verificano numeri di serie, controllano la coerenza tra referenza e anno di produzione, analizzano le condizioni del movimento. L’acquisto impulsivo è raro in questo segmento. Anche chi compra per passione tende a informarsi con attenzione.

Prezzi, domanda globale e stabilità del valore

La domanda non è più soltanto locale. Il mercato internazionale degli orologi di lusso è interconnesso. Un aumento di richiesta in Asia o negli Stati Uniti può riflettersi sui prezzi europei nel giro di poche settimane. Le piattaforme online hanno ridotto le distanze, rendendo visibili differenze di prezzo tra Paesi.

Non tutti i modelli reagiscono allo stesso modo. Alcune referenze sportive in acciaio mostrano maggiore volatilità, mentre versioni più classiche mantengono un andamento stabile. La disponibilità nei canali ufficiali incide anch’essa: liste d’attesa lunghe nei concessionari possono alimentare la domanda nel mercato parallelo.

C’è poi un elemento meno quantificabile: la reputazione. Un marchio che conserva coerenza stilistica e qualità tecnica tende a sostenere meglio il valore nel tempo. Al contrario, variazioni eccessive di design o strategie distributive aggressive possono generare incertezza.

In questo scenario, il collezionista non si limita a osservare il prezzo attuale. Analizza la traiettoria, confronta transazioni reali, valuta la tenuta nel medio periodo. L’usato di alta gamma non è un territorio per improvvisazioni rapide. È un ambiente in cui informazioni, pazienza e conoscenza tecnica fanno la differenza.











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