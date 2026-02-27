Orientamento al lavoro a Sanremo 2026: gli studenti del “C. Colombo” incontrano Manpower grazie a RDS

In occasione del Festival di Sanremo 2026, l’Istituto C. Colombo ha promosso una significativa iniziativa di orientamento in uscita rivolta agli studenti delle classi quinte, con l’obiettivo di accompagnarli verso una scelta più consapevole del proprio futuro formativo e professionale. L’attività, realizzata a Sanremo, è stata fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica Lucia Jacona, con il supporto dei referenti per la formazione scuola-lavoro (FSL) e grazie alla collaborazione di RDS.

Nel corso dell’iniziativa, un gruppo di studenti ha incontrato i referenti di Manpower, realtà internazionale impegnata nel supporto alla crescita professionale attraverso lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione della capacità di adattamento ai cambiamenti del mondo del lavoro. Durante il confronto sono stati affrontati temi di grande attualità, dall’evoluzione del mercato del lavoro alla crescente richiesta di nuove competenze, fino al ruolo sempre più centrale delle tecnologie nei contesti professionali contemporanei. «Un’occasione concreta per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e renderli protagonisti delle proprie scelte future» è emerso nel corso dell’incontro.

L’esperienza ha rappresentato un momento di orientamento particolarmente utile, rafforzando il dialogo tra scuola e mondo del lavoro e confermando l’impegno dell’Istituto Colombo nella progettazione di percorsi formativi attenti alle esigenze del presente e del futuro. La Dirigente Scolastica e l’intero staff dell’Istituto esprimono infine un sentito ringraziamento a Manpower e RDS per la proficua collaborazione e per il contributo offerto alla realizzazione di questa importante esperienza formativa.