Mazzariello vince il Premio Enzo Jannacci 2026 al Festival di Sanremo con “Manifestazione d’amore”

Il cantautore MAZZARIELLO vince la decima edizione del PREMIO ENZO JANNACCI durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo (24–28 febbraio 2026) per il brano “Manifestazione d’amore”, riconoscimento istituito nel 2017 dal NUOVO IMAIE insieme alla famiglia del grande cantautore milanese Enzo Jannacci.

Questa la motivazione: Artista gentile, inconsueto e sincero, con il suo brano ha saputo coniugare, in maniera originale, la ricerca musicale con riferimenti storici importanti, a una storia d'amore legata a immagini critiche del tessuto sociale.

«Ricevere il Premio Enzo Jannacci qui a Sanremo è qualcosa che mi emoziona profondamente – afferma Mazzariello – Jannacci è stato un artista libero, capace di raccontare la fragilità e l’ironia della vita con uno sguardo unico, umano, mai scontato. Sapere che la mia musica viene riconosciuta in nome suo è un onore enorme e una responsabilità ancora più grande. Ringrazio il NUOVO IMAIE per questo premio, per il sostegno concreto agli artisti e per credere nella forza delle canzoni. Questo riconoscimento lo condivido con chi lavora con me ogni giorno e con chi ascolta, perché senza ascolto non esiste musica».

«Custodire e rilanciare l’identità artistica di Enzo Jannacci, interprete libero capace di raccontare con ironia, poesia e straordinaria sensibilità le contraddizioni del nostro tempo, è il desiderio profondo che ci ha spinto dieci anni fa a istituire questo Premio. Insieme alla famiglia del cantautore abbiamo voluto dare vita, infatti, a un riconoscimento che non è soltanto un omaggio alla memoria, ma uno sguardo rivolto al futuro. Possiamo definirlo un ponte tra generazioni di interpreti unite da un linguaggio autentico, coraggioso e innovativo – dichiara Andrea Miccichè, Presidente del NUOVO IMAIE – È il nostro modo per tenere viva la lezione di un artista che ha fatto della contaminazione tra Teatro, canzone e narrazione una cifra stilistica inconfondibile».

La consegna del Premio è avvenuta oggi, giovedì 26 febbraio, alle ore 15.00 nella Sala Stampa del Teatro Ariston in un incontro moderato da Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero, a cui sono intervenuti Dodi Battaglia, Paolo Jannacci e il Presidente del NUOVO IMAIE Andrea Miccichè.

La giuria, composta da Dodi Battaglia, portavoce NUOVO IMAIE del settore Musica, Paolo Jannacci, figlio del cantautore milanese e Settembre, vincitore della scorsa edizione, ha avuto il compito di valutare i pezzi e le esibizioni in gara di Angelica Bove, Blind, El Ma e Soniko, Mazzariello, Nicolò Filippucci per individuare lo stile, gli accenti e l’acume che più si avvicinano all’indimenticabile Enzo Jannacci a cui il NUOVO IMAIE ha deciso di intitolare questo premio rivolto ai giovani talenti.

Per l’artista, oltre alla statuetta raffigurante Enzo Jannacci, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, una somma in denaro da parte del NUOVO IMAIE affinché possa investirla nel prosieguo della propria formazione professionale.

Il Premio viene conferito ogni anno a una delle Nuove Proposte in gara al Festival di Sanremo, selezionata tra i cantanti vincitori di Sanremo Giovani e gli artisti scelti da Area Sanremo.

Nel corso degli anni il Premio Enzo Jannacci ha valorizzato numerosi giovani talenti della scena musicale italiana. I vincitori delle precedenti edizioni sono stati Maldestro (2017), Mirkoeilcane (2018), Mahmood (2019), Tecla (2020), Davide Shorty (2021), Yuman (2022), Colla Zio (2023), Clara (2024) e Settembre (2025).