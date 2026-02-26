L’intelligenza artificiale sale in cattedra: Acer incontra gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo

L’intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nel mondo della scuola e diventa oggetto di confronto diretto con gli studenti. È quanto avvenuto al Liceo Musicale G. D. Cassini di Sanremo, dove Acer EMEA ha incontrato le classi per un momento di approfondimento dedicato al ruolo dell’AI nell’educazione e nella trasformazione delle competenze richieste dalle professioni del futuro. A guidare l’incontro è stata Cristina Pez, Commercial Director B2B and Education di Acer EMEA, che ha illustrato agli studenti la visione dell’azienda sul rapporto tra tecnologia, apprendimento e sviluppo delle competenze, presentando le iniziative di Acer for Education e le esperienze maturate nei progetti europei dedicati all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei contesti scolastici.

Durante l’incontro è stato approfondito come l’AI stia ridefinendo il rapporto tra tecnologia e apprendimento, in un contesto in cui la trasformazione digitale incide profondamente sulle competenze richieste dal mercato del lavoro. Circa il 93% delle aziende europee si aspettano che l’AI trasformi il proprio business entro il 2030 e come riferito Future of Jobs report 2025 del World Economic Forum, 170 milioni di nuovi posti di lavoro nasceranno entro il 2030 grazie alla trasformazione tecnologica, mentre una quota significativa delle competenze attuali (circa 92 milioni) sarà destinata a cambiare o a diventare obsoleta. In particolare, quasi il 40% delle competenze oggi utilizzate nel lavoro subirà profonde trasformazioni.

L’Europa considera ormai l’intelligenza artificiale una priorità strategica per il sistema educativo. Secondo il Rapporto 2025 Artificial Intelligence in School Education pubblicato da European Schoolnet, 13 Paesi su 23 considerano l’AI nell’istruzione come una priorità elevata e la introducono in primis per migliorare l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento, preparare gli studenti alle esigenze future del lavoro e alleggerire il carico amministrativo dei docenti. Oggi, infatti, oltre la metà del lavoro degli insegnanti è composta da attività amministrative e organizzative, un ambito in cui l’AI può offrire un supporto concreto. Parallelamente, 20 Paesi Europei su 23 hanno già o stanno sviluppando politiche nazionali e/o linee guida sull’AI in educazione con attenzione a etica, protezione dei dati, formazione dei docenti e integrazione nei curricula scolastici.

Uno dei temi centrali dell’incontro ha inoltre riguardato l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale. Agli studenti è stato illustrato come l’adozione di queste tecnologie richieda attenzione a elementi fondamentali quali etica, trasparenza, sicurezza dei dati e supervisione umana. Il principio guida condiviso a livello europeo è chiaro: l’AI non deve sostituire il pensiero umano, ma supportarlo. La pedagogia deve sempre precedere la tecnologia e l’uso degli strumenti deve essere accompagnato da consapevolezza critica.

Sono stati inoltre presentati esempi reali di applicazione dell’intelligenza artificiale nella scuola. In Estonia, ad esempio, è stato avviato un programma nazionale che prevede licenze e formazione AI per i docenti e l’estensione dell’accesso agli strumenti di intelligenza artificiale a circa 30.000 studenti delle scuole secondarie superiori, con l’obiettivo di sviluppare competenze metacognitive, capacità di analisi delle informazioni e pensiero critico.

Nel corso dell’incontro, Acer ha condiviso proprie esperienze educative in diversi Paesi europei, tra cui workshop dedicati alla comprensione delle fake news, attività STEM e conferenze nazionali sull’intelligenza artificiale che hanno coinvolto studenti in percorsi di alfabetizzazione tecnologica avanzata. Inoltre ha condiviso la propria esperienza nei progetti pilota dedicati all’innovazione didattica, tra cui AI Classroom, iniziativa sviluppata in collaborazione con Intel e attiva in diversi Paesi europei, Italia compresa. Il progetto consente agli insegnanti di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per pianificare lezioni, personalizzare i contenuti didattici, analizzare i risultati degli studenti e ottimizzare attività amministrative e organizzative.

“In Acer crediamo che l’intelligenza artificiale non sia solo una tecnologia emergente, ma una competenza culturale che le nuove generazioni devono comprendere e saper utilizzare in modo consapevole - afferma Cristina Pez, Commercial Director B2B and Education di Acer EMEA -. Il nostro impegno, attraverso Acer for Education, è accompagnare scuole e studenti in questo percorso offrendo strumenti concreti, formazione e modelli didattici innovativi. L’AI non sostituisce l’apprendimento: lo rende più personalizzato, più accessibile e più vicino alle sfide del mondo reale. Preparare gli studenti oggi significa aiutarli a collaborare con la tecnologia, sviluppando pensiero critico, responsabilità e autonomia».