Sanremo 2026: "Lo Spazio Consapevole" si conferma cuore del dialogo sociale e culturale al Festival

Prosegue fino a sabato 28 febbraio a Sanremo (Imperia), in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, LO SPAZIO CONSAPEVOLE, luogo di incontro dedicato al dialogo, alla riflessione e alla condivisione sul ruolo dell’arte e della musica nel cambiamento sociale, con panel tematici pensati per il confronto e l’approfondimento. Lo Spazio Consapevole è situato in via Roma 172, in un esclusivo spazio di 200 mq a soli tre minuti dal Teatro Ariston.

IL PROGRAMMA DI OGGI, GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO:

- Ore 10.00 – “Le città del Futuro” con Mariella Chieppa, direttore Generale Futura Expo.

- Ore 11.00 – “Vino Veritas?” con Alessio Scolari, direttore di Cantine Scolari.

- Ore 15.00 – “Il Risorgimento di Motorola: come si svecchia un brand e lo si riporta sul podio” con il Direttore Marketing Communication di Motorola Federico Turri e il Direttore Commerciale B2B Mario Levratto.

- Ore 16.00 – “L’impatto dei concerti dal vivo nei territori” con il Presidente di Assoconcerti Bruno Sconocchia e il Presidente di Music Innovation Hub Andrea Rapaccini. Consegna del premio Forbes “Unconventional Music”

- Ore 17.00 – “Responsabilità sociale e ruolo educativo nelle canzoni del festival” con il Segretario Generale di ASVIS Giulio Lo Iacono e il Presidente di Music Innovation Hub Andrea Rapaccini.

- Ore 18.00 – incontro con Valentina Garavaglia, Rettrice di IULM