Sanremo 2026: "Lo Spazio Consapevole" si conferma cuore del dialogo sociale e culturale al Festival

Prosegue fino a sabato 28 febbraio a Sanremo (Imperia), in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, LO SPAZIO CONSAPEVOLE, luogo di incontro dedicato al dialogo, alla riflessione e alla condivisione sul ruolo dell’arte e della musica nel cambiamento sociale, con panel tematici pensati per il confronto e l’approfondimento. Lo Spazio Consapevole è situato in via Roma 172, in un esclusivo spazio di 200 mq a soli tre minuti dal Teatro Ariston.
IL PROGRAMMA DI OGGI, GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO:
- Ore 10.00 – “Le città del Futuro” con Mariella Chieppa, direttore Generale Futura Expo.
- Ore 11.00 – “Vino Veritas?” con Alessio Scolari, direttore di Cantine Scolari.
- Ore 15.00 – “Il Risorgimento di Motorola: come si svecchia un brand e lo si riporta sul podio” con il Direttore Marketing Communication di Motorola Federico Turri e il Direttore Commerciale B2B Mario Levratto.
- Ore 16.00 – “L’impatto dei concerti dal vivo nei territori” con il Presidente di Assoconcerti Bruno Sconocchia e il Presidente di Music Innovation Hub Andrea Rapaccini. Consegna del premio Forbes “Unconventional Music”
- Ore 17.00 – “Responsabilità sociale e ruolo educativo nelle canzoni del festival” con il Segretario Generale di ASVIS Giulio Lo Iacono e il Presidente di Music Innovation Hub Andrea Rapaccini.
- Ore 18.00 – incontro con Valentina Garavaglia, Rettrice di IULM
Lo spazio Consapevole è il nuovo format dell’impresa sociale Music Innovation Hub SpA e di ALL4U Srl, ideato e realizzato grazie alla collaborazione tra Kikka Ricchio e Stefania Mantovani. Si svolge in collaborazione con IULM, EF Education First, Con i bambini, Futura Expo 2027 Brescia, Exinvest, Motorola, Finchemo Holding, Vita, Forbes e Sevengrams e con il patrocinio di Fondazione Cariplo.