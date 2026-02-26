Il Piccolo Coro dell’Antoniano sul palco dell’Ariston con Laura Pausini: a Sanremo un inno alla pace

Il Piccolo Coro dell’Antoniano sarà ospite questa sera sul palco del Teatro Ariston, nella terza serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti, che è anche direttore artistico dello Zecchino d’Oro. Le bambine e i bambini dell’Antoniano si esibiranno accanto a Laura Pausini, co‑conduttrice del Festival, interpretando “Heal the World”, il celebre brano scritto da Michael Jackson nel 1992, diventato un simbolo universale di pace, speranza e responsabilità verso il futuro delle nuove generazioni.

Sul palco saliranno 59 giovani coristi, diretti da Margherita Gamberini, tra cui anche una rappresentanza del Piccolo Coro di Caivano, progetto promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano‑Opere Francescane.

«Siamo onorati di tornare a cantare al Festival di Sanremo – afferma Fr. Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano – e ringraziamo la Rai, Carlo Conti e Laura Pausini per aver voluto condividere con noi un momento così significativo. Porteremo un inno alla pace, intonato da oltre cinquanta voci che ci ricordano l’importanza dell’ascolto autentico verso i più piccoli».

Grande entusiasmo anche da parte della direttrice del coro, Margherita Gamberini: «I bambini hanno lavorato con impegno per questo straordinario evento. Grazie al maestro Paolo Carta e al team di Laura Pausini per la sintonia di queste settimane. Sarà un momento emozionante per tutti».

Per il Piccolo Coro si tratta della terza partecipazione al Festival: nel 2017 aprì la terza serata dell’edizione condotta da Conti e De Filippi, mentre nel 2018 fu ospite de Lo Stato Sociale nella serata dei duetti con “Una vita in vacanza”.

Oggi il Piccolo Coro è una presenza consolidata anche nel panorama digitale: oltre 2,6 milioni di iscritti al canale YouTube, più di 3 miliardi di visualizzazioni, e nel solo 2025 35 milioni di stream su Spotify e altrettanti su Amazon Music. Intanto prosegue la ricerca dei brani per lo Zecchino d’Oro 2026, con iscrizioni gratuite per gli autori under 21, e sono aperti i casting per i piccoli interpreti dai 3 ai 10 anni.

I bambini del Piccolo Coro indosseranno abiti Magil, storica azienda italiana del settore.