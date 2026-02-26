Joe T Vannelli accende l’Aperol Party di Casa Vessicchio: Sanremo continua a ballare dopo il Festival

Questa sera Casa Vessicchio torna protagonista della nightlife sanremese con l’Aperol Party, l’aperitivo speciale in programma ai Bagni Paradiso sul Lungomare Vittorio Emanuele II, 31. L’ospite d’eccezione è Joe T Vannelli, icona della scena house italiana e internazionale, atteso per un set che promette di trasformare l’aperitivo in una vera serata di musica e ritmo.

L’appuntamento, fissato per giovedì 26 febbraio alle 19.15, si inserisce nel clima vivace del post‑Festival, quando la città continua a vivere di eventi, incontri e feste che prolungano l’energia dei giorni dell’Ariston. Casa Vessicchio conferma così la sua vocazione a punto di ritrovo per artisti, addetti ai lavori e pubblico, offrendo un’occasione per godersi Sanremo anche oltre il palcoscenico ufficiale.



