Gianluca Gazzoli, buona la ‘prima’: “Emozione grandissima. Nel posto giusto per intraprendere un nuovo percorso”

“Stamattina ho realizzato che tutto è accaduto davvero”.

L’emozione di Gianluca Gazzoli all’indomani del suo battesimo di palco è ancora tanta.

Protagonista della prima parte di serata con le semifinali per la categoria Nuove Proposte, Gazzoli ha sottolineato come sia stato un onore accompagnare i ragazzi nel percorso iniziato da Sanremo Giovani.

“Sono davvero forti - ha ricordato -. Sono contento di essere riuscito a vivermi la serata di ieri. Quando le cose arrivano, con percorsi lunghi, quando arrivano momenti come questi ti senti più pronto, ma mai abbastanza”.

Che sia un avvicendamento alla conduzione del Festival?

Gazzoli non preclude niente: “Spero che questa possa essere una bella opportunità per un nuovo percorso da un nuovo punto di vista per arrivare a sempre più persone”.

Parlando delle sensazioni arrivate dall’Ariston e dall’emozione, il presentatore ha aperto la porta al futuro: “Penso di essere nel posto giusto per intraprendere nuovi percorso. Spero di portare avanti questo per arrivare a generazioni diverse”.

Sul futuro è intervenuto anche Williams Di Liberatore di Rai Pubblicità: “Con Gianluca ci conosciamo da anni, l’ho sempre considerato un professionista. Siamo cresciuti insieme e quando ci siamo reincontrati sotto vari profili professionali, un po’ di pensieri si sono fatti. Non ho ancora studiato nulla dal punto di vista del percorso, vedremo. Ora il palinsesto da qui all’estate è consolidato, vedremo che cosa si potrà aprire sul futuro anche in base alla progettata con Gianluca”.