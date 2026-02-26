76° Festival di Sanremo, gli artisti in gara nella terza serata

Archiviata la seconda serata del Festival di Sanremo, la kermesse canora prosegue con la ‘seconda tornata’ di esibizioni.

In ordine alfabetico, questi saranno gli artisti in gara:

Arisa

Eddie Brock

Francesco Renga

Leo Gassmann

Luché

Malika Ayane

Mara Sattei

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Raf

Sayf

Sal Da Vinci

Samuray Jay

Serena Brancale

Tredici Pietro

Questa terza serata darà il primo verdetto del Festival 2026: sarà infatti assegnato il titolo di vincitore delle Nuove Proposte. A contenderselo saranno Angelica Bove e Nicolò Filippucci, artisti per cui Fasulo ha voluto ribadire che ‘prevedono un grande futuro’.

Ad accompagnare artisti e telespettatori sarà Gianluca Gazzoli che proprio ieri sera ha avuto il suo battesimo di palco: “Sono molto contento di essere qui. Stamattina ho realizzato che tutto è accaduto davvero. È stata u’emozione grandissima e un onore poter accompagnare questi ragazzi che sono davvero forti. Sono contento di essere riuscito a vivermela. Quando le cose arrivano, con percorso lungi, quando arrivano momenti come questi ti senti più pronto, mai abbastanza”.

Per i giovani sarà anche la volta dell’assegnazione del premi della Critica Mia Martini e quello Lucio Dalla.

Fasulo ha illustrato come si svolgerà la serata: “Questa sera parliamo di temi importanti come violenza giovanile, bullismo, e lo faremo con la storia di Paolo Sarullo”.

Laura Pausini si esibirà con Heal the World di Michael Jackson, accompagnata dal Coro dell’Antoniano e da una rappresentanza di bambini e bambine del coro di Coivano.

Ospiti attesissimi saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys che canteranno ‘Aurora’ con l’artista americana che per la prima volta canterà il brano in italiano.

“Cantare in italiano su questo palco iconico ha un altro livello di magia. Non l’ho mai fatto prima d’ora! Ho sempre portato con fierezza la mia eredità italiana e essere qui a Sanremo oggi mi permetterà di cantarla a voce alta. Sarà un’occasione speciale per onorare con orgoglio le mie radici, i miei nonni siciliani e il grande potere della musica che non conosce confini! Sono certa che sarà una serata indimenticabile!”.

Sul palco anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele per una serata che vedrà un altro premio alla Carriera, questa volta a Giulio Rapetti Mogol.

Sul palco del Suzuki ci saranno i The Kolors mentre sulla Costa Toscana il terzo capitolo con Max Pezzali.

Carlo Conti, presentando Irina Shayk, ha voluto ringraziare Achille Lauro per l’omaggio alla strage di Crans-Montana.