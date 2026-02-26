Nicolò Filippucci trionfa tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 (Foto)

Il dado è tratto: a trionfare tra le Nuove Proposte del Festival della canzone italiana 2026 è Nicolò Filippucci, che in questa serata conclusiva per i più giovani protagonisti dell'Ariston ha trionfato su Angelica Bove.

Questo è il risultato della votazione congiunta, tra due giovanissimi artisti che hanno saputo catalizzare gli applausi di tutto il teatro, ma alla fine a rivevere il leone dalle mani dell'assessore al turismo Alessandro Sindoni è stato proprio il diciannovenne umbro, che col suo brano "Laguna" ha conquistato sia il pubblico che la critica.

Per Filippucci si tratta di una consacrazione dopo la partecipazione ad Amici nel 2024, che non nasconde la sua emozione una volta ricevuto il premio: "Ringrazio tutti, sono contentissimo, non so cosa dire".

Per Angelica Bove non si tratta però di una disfatta, tutt'altro: è stata proprio lei infatti a ricevere sia il premio della critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa Roff è stato vinto da Angelica Bove, che ha vinto anche il premio assegnato dalla sala stampa Lucio Dalla, un simbolo di come anche "Mattone" della ventiduenne romana abbia saputo conquistare con le sue note, come dimostrato dagli applausi roboanti ricevuti da entrambi.