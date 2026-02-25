Festival di Sanremo: buona la prima per il ritorno del 'Dopo' al teatro dell'opera del Casinò (Foto)

Si sono riaccese ieri sera le luci del “DopoFestival”, che ha debuttato ufficialmente su Rai 1 riportando il pubblico nel cuore della notte sanremese. Dal Teatro del Casinò di Sanremo, storico luogo simbolo della kermesse, il programma accompagna il Festival 2026 dal 24 al 27 febbraio, subito dopo la chiusura delle serate all’Ariston.cAlla conduzione è tornato Nicola Savino, protagonista di un format che vive di ritmo, improvvisazione e libertà, pensato come un vero e proprio “dopo partita” del Festival. Al centro del racconto ci sono le impressioni a caldo dei cantanti in gara, che arrivano nello studio del DopoFestival appena scesi dal palco dell’Teatro Ariston.

Accanto a Savino, un cast fisso composto da Aurora Leone e Federico Basso, chiamati a osservare il Festival di traverso e a intervenire sui momenti più discussi della serata con ironia e imprevedibilità. La musica resta centrale anche fuori dall’Ariston grazie alla presenza del maestro Enrico Cremonesi, che accompagna i cantanti in gara in performance live inedite, mettendo al servizio del programma competenza e ascolto. Completano il quadro i giornalisti della carta stampata, della televisione, della radio e del web, coinvolti in un confronto libero e continuo per commentare, discutere e smontare quanto accaduto sul palco principale.

Il ritorno del DopoFestival al Teatro del Casinò di Sanremo segna un simbolico ritorno alle origini: qui si svolse nel 1951 la prima edizione del Festival della Canzone Italiana e per oltre venticinque anni questo è stato il suo palcoscenico. Un richiamo alla storia che guarda però al presente, rimettendo in circolo settantasei anni di racconto musicale e televisivo.

(Foto di Ezio Cairoli)