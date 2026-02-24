 / Festival di Sanremo

Sanremo ExtraFestival porta sette radio a Villa Nobel: il media hub di RadioMediaset apre al pubblico

Accesso libero ai programmi live, incontri con gli artisti e attività dedicate ai visitatori: domani attesi SAYF, LDA & Aka 7even, Ditonellapiaga, Lamborghini, Ermal Meta, Fedez, Dargen D’Amico e molti altri

Sanremo ExtraFestival porta sette radio a Villa Nobel: il media hub di RadioMediaset apre al pubblico

SANREMO EXTRAFESTIVAL (#extrafestival) è il progetto di RadioMediaset che da martedì 24 a sabato 28 febbraio va in scena a Sanremo nella cornice unica di Villa Nobel. SANREMO EXTRAFESTIVAL è il moderno media hub in cui trasmettono sette tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Divina e Lady Radio.

 Il pubblico può accedere liberamente al parco di Villa Nobel per assistere ai programmi di Radio 105, il cui studio è stato allestito all’esterno della Villa, poter guardare da vicino i cantanti durante le interviste e godere delle numerose attività organizzate dai partner di ExtraFestival. Si può prendere parte a una seduta di hair styling, ricevere campioni omaggio di prodotti di bellezza, ricaricare i telefonini, ammirare da vicino auto e moto da sogno, degustare prelibatezze salate e dolci.

Il giardino di Villa Nobel è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18.

Questi gli ospiti in programma domani, mercoledì 25 febbraio:

  • Ore 10.40, SAYF
  • ore 11.00, LDA & AKA 7EEN
  • Dalle 12.00 alle 13.00, “105 Take Away” con Daniele Battaglia e Camillia Ghini.

All’interno:

DITONELLA PIAGA
ELETTRA LAMBORGHINI

MALIKA AYANE

  • ore 13.00, SAL DA VINCI
  • ore 13.40, ENRICO NIGIOTTI
  • ore 14.40, ERMAL META
  • ore 15.00, FEDEZ e MASINI
  • ore 16.00, DARGEN D’AMICO
  • ore 16.40, NAYT
  • ore 17.40, MARA SATTEI

