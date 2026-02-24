Sanremo ExtraFestival porta sette radio a Villa Nobel: il media hub di RadioMediaset apre al pubblico

SANREMO EXTRAFESTIVAL (#extrafestival) è il progetto di RadioMediaset che da martedì 24 a sabato 28 febbraio va in scena a Sanremo nella cornice unica di Villa Nobel. SANREMO EXTRAFESTIVAL è il moderno media hub in cui trasmettono sette tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Divina e Lady Radio.

Il pubblico può accedere liberamente al parco di Villa Nobel per assistere ai programmi di Radio 105, il cui studio è stato allestito all’esterno della Villa, poter guardare da vicino i cantanti durante le interviste e godere delle numerose attività organizzate dai partner di ExtraFestival. Si può prendere parte a una seduta di hair styling, ricevere campioni omaggio di prodotti di bellezza, ricaricare i telefonini, ammirare da vicino auto e moto da sogno, degustare prelibatezze salate e dolci.

Il giardino di Villa Nobel è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18.

Questi gli ospiti in programma domani, mercoledì 25 febbraio:

Ore 10.40, SAYF

ore 11.00, LDA & AKA 7EEN

Dalle 12.00 alle 13.00, “105 Take Away” con Daniele Battaglia e Camillia Ghini.

All’interno:

DITONELLA PIAGA

ELETTRA LAMBORGHINI

MALIKA AYANE