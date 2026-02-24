76° Festival di Sanremo: Mager: “Grande entusiasmo in città. Soddisfazione per noi”

Grande entusiasmo in città, un clima di felicità che diventa motivo di soddisfazione e orgoglio.

Alessandro Mager, sindaco di Sanremo, apre la conferenza stampa che anticipa la prima serata della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo.

“Siamo a poche ore dall’inizio del Festival - ha ricordato Mager - siamo carichi ed emozionati. Ieri sera la nuova formulazione del carpet è stata un grande successo, con migliaia di persone. C’era grande entusiasmo”.

Una festa che si prepara a partire e che già dalle prime ore della mattinata ha invaso la città: “Questa mattina ho girato per le vie della città e ho visto tante persone tutte sorridenti. Per noi questo è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Tante iniziative collaterali ma grazie alla Rai per la grande manifestazione”.

Oggi il sindaco Mager sarà a Santa Tecla per la mostra-omaggio a Pippo Baudo, ‘Perché Sanremo è Sanremo’.

Video, foto, aneddoti, sketch ed esperienze per ripercorrere i tredici festival condotti dal presentatore, scomparso lo scorso 16 agosto.

All’inaugurazione saranno presenti anche i figli di Pippo Baudo, Tiziana e Alessandro, e la storica assistente Dina Minna.



