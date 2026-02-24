 / Festival di Sanremo

Festival di Sanremo | 24 febbraio 2026, 12:34

76° Festival di Sanremo: Mager: “Grande entusiasmo in città. Soddisfazione per noi”

Nel corso della prima conferenza stampa che anticipa la serata di apertura della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, il sindaco racconta il clima che si respira per le strade

76° Festival di Sanremo: Mager: “Grande entusiasmo in città. Soddisfazione per noi”

Grande entusiasmo in città, un clima di felicità che diventa motivo di soddisfazione e orgoglio.

Alessandro Mager, sindaco di Sanremo, apre la conferenza stampa che anticipa la prima serata della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo.

Siamo a poche ore dall’inizio del Festival - ha ricordato Mager - siamo carichi ed emozionati. Ieri sera la nuova formulazione del carpet è stata un grande successo, con migliaia di persone. C’era grande entusiasmo”.

Una festa che si prepara a partire e che già dalle prime ore della mattinata ha invaso la città: “Questa mattina ho girato per le vie della città e ho visto tante persone tutte sorridenti. Per noi questo è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Tante iniziative collaterali ma grazie alla Rai per la grande manifestazione”.

Oggi il sindaco Mager sarà a Santa Tecla per la mostra-omaggio a Pippo Baudo, ‘Perché Sanremo è Sanremo’.

Video, foto, aneddoti, sketch ed esperienze per ripercorrere i tredici festival condotti dal presentatore, scomparso lo scorso 16 agosto.

All’inaugurazione saranno presenti anche i figli di Pippo Baudo, Tiziana e Alessandro, e la storica assistente Dina Minna.


 

Isabella Rizzitano

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium