Può la Sanremese battere gli storici rivali dell’Imperia il 19 aprile?

Tra due mesi andrà di nuovo in scena un derby tra i più sentiti in tutta Italia. La Sanremese dovrà arrivarci col piglio giusto cercando di portare a casa una vittoria che sa di valori e attaccamento contro gli storici rivali dell’Imperi (specialmente dopo la sconfitta dell’adnata). Come stanno i biancazzurri? Chi potrebbe essere decisivo?

Il derby, una partita unica per adrenalina ed emozione

Quando parliamo di derby nel calcio affiorano emozioni, sensazioni, ricordi, attaccamento e appartenenza. Solo chi ama questo sport conosce bene ciò che si prova sfidando la squadra rivale per eccellenza, gli antagonisti sportivi da battere. La Liguria del calcio ha presentato per anni la stracittadina della Lanterna, quel Samp-Genoa che ha regalato partite memorabili. Ma non è l’unico derby che scalda i cuori. Allo stesso modo, infatti, Sanremese-Imperia incarna i valori del calcio combattuto, voglia di vincere, gettare il cuore oltre l’ostacolo a difesa dei colori, dei tifosi, di un ideale.

Sanremese-Imperia, una rivalità di quasi cent’anni

Per le nostre latitudini questo incontro significa tantissimo. Il prossimo 19 aprile sarà solo l’ultimo di un lungo elenco di derby combattuti, vissuti fine alla fine, tra grandi gioie e cocenti delusioni. Sanremo ama lo sport, vive di passione e sostiene in maniera incessante la squadra, Lo si vede nei bar, si sente nelle strade, nelle piazze, nel modo di vivere lo sport, il calcio e questa storica rivalità. Un derby che risale agli anni ’30 del secolo scorso, un match conosciuto dagli amanti del pallone professionistico e dilettantistico. Insomma, una gara da far tremare i polsi.

Spalla a spalla, una sfida che può cambiare il resto della stagione

Il Girone A delle Serie D vede le due compagini praticamente attaccate. I ragazzi di Banchini sono distanti soltanto un punto rispetto all’Imperia: 32 per noi, 33 per loro. Il derby del 19 aprile potrebbe significare moltissimo, oltre alla supremazia da ribadire si potrebbero aprire scenari importanti. Basti pensare che la zona dei PlayOff vede il Varese a 39 punti. Il campionato è lungo e in questi due mesi i biancazzurri dovranno farsi trovare pronti per mantenere le posizioni e non perdere il treno giusto. C’è da dimenticare la sconfitta subìta lo scorso 7 dicembre: l’Imperia espugnò il Comunale per 1-0.

Una rosa competitiva, chi può trascinare la squadra?

I tifosi sognano un trionfo magari come l’indimenticabile 4-1 in trasferta al “Ciccione” dei primi anni 2000: era la Sanremese di Silipo che inanellò una lunga serie di risultati positivi proseguita proprio in quel derby in cui gli eroi furono Papa, Calabria e Liperoti. Di certo la squadra di oggi può annoverare calciatori affidabili, attaccati alla maglia, pronti a dare tutto per questi colori. Parliamo del Capitano Simone Bregliano, di Simone Andreis, centrocampista dai piedi educatissimi e Giorgio Gaglardi, il trequartista chiamato ad innescare le azioni d’attacco dei biancazzurri. Ma l’intera rosa è di livello, pronta a vivere una seconda parte di stagione ad alto livello.

I bookmaker? Sfida equilibrata

Chi vincerà? Oltre al tifo…è difficile da stabilire. I diversi siti specializzati (tra i tanti Odds Scanner Italia) danno quote che non vedono grosse differenze visti anche i punti in classifica. Scaramanzia, fortuna, voglia di non sbilanciarsi specialmente quando c’è una partita del genere che sfugga davvero ad ogni tipo di pronostico.















