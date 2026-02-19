Arriva in libreria “Sanremo Forever”: 75 anni di Festival raccontati tra storia, caricature e costume

C’è chi la definisce un’enciclopedia, chi un atto d’amore e chi, più poeticamente, un “figlio di carta”. Dopo una gestazione lunghissima, ponderata e quasi maniacale nella cura dei dettagli, approda finalmente in libreria "Sanremo Forever", il volume che promette di diventare il nuovo punto di riferimento per i cultori della kermesse canora più famosa d’Italia.



L’opera non è un semplice almanacco. È un viaggio cronologico che parte dalle atmosfere in bianco e nero del 1951, tra i tavolini del Casinò, per arrivare dritto alla frenesia digitale e iper-tecnologica del 2026. Settantacinque anni di musica, polemiche e canzoni che hanno segnato il DNA del Paese, analizzati con una profondità che solo una "gravidanza editoriale" così estesa poteva garantire. Il vero punto di forza di Sanremo Forever risiede nel suo apparato visivo. Gli artisti non sono semplicemente elencati, ma prendono vita attraverso caricature originali che ne immortalano l’essenza. L’autore Pier Ruffini, soprannominato "Pier Delle Vignette" ha scelto la via della democrazia assoluta: la par condicio. Nel libro trovano spazio, con la stessa dignità iconografica, i vincitori osannati dalla platea e gli "ultimi" della classifica. È una rivincita storica per chi, come Vasco Rossi, arrivò in fondo alla graduatoria ufficiale ma in cima alle classifiche di vendita, dimostrando che il tempo è spesso un giudice più generoso delle giurie di settore.



Ma Sanremo Forever non si limita a cantare. Il testo è arricchito da didascalie originali che accompagnano i brani, collegandoli sapientemente al contesto storico e sociale dell’epoca. Citazioni colte e pop: Ogni anno è analizzato attraverso il filtro del costume, ricordandoci cosa indossavamo, come parlavamo e cosa accadeva nel mondo mentre sul palco dell'Ariston si intonava il ritornello del momento.



Analisi originale: Le spiegazioni dei motivi dei cantanti fuggono dai cliché, offrendo chiavi di lettura inedite che intrecciano musica e società. "Questo libro non è solo carta e inchiostro, è lo specchio di un'Italia che cambia, anno dopo anno, nota dopo nota". Con l’edizione 2026 appena conclusa, Sanremo Forever si candida a diventare un pezzo da collezione irrinunciabile. Non è solo un libro da leggere, ma un oggetto da sfogliare per perdersi tra i tratti delle caricature e le memorie di un Festival che, nonostante tutto, resta "per sempre".

Per tutte le informazioni www.sanremonocte.it



