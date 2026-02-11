Cuneo e Langhe presentano il turismo outdoor accessibile a tutti alla BIT di Milano

La provincia di Cuneo conferma la sua vocazione per il turismo outdoor e rilancia con nuovi progetti all'insegna dell'inclusività. Dopo aver conquistato gli spazi della BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano con un evento stampa coordinato dall'Associazione WOW, le ATL del Cuneese e l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero hanno illustrato non solo l'ampia offerta di attività all'aria aperta che caratterizza il Piemonte meridionale, ma anche le nuove sfide per il futuro.

Dalle valli innevate alle colline patrimonio UNESCO, passando per la storica Via del Sale, il territorio si presenta come un unicum capace di attrarre flussi turistici sempre più consistenti, complice anche il boom del settore outdoor registrato post-pandemia. Ma la vera novità emersa dall'incontro milanese è l'impegno verso un turismo accessibile a tutti: WOW, grazie a un finanziamento della Compagnia di San Paolo, lancerà infatti un progetto dedicato alla disabilità, con formazione per operatori e una borsa del turismo ad hoc.

Un modello virtuoso di collaborazione territoriale che, come ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni presente all'evento, rappresenta un esempio da estendere all'intero sistema Piemonte. Di seguito le voci dei protagonisti che hanno animato la presentazione negli spazi regionali della fiera milanese.

GUARDA LE VIDEO INTERVISTE

«Siamo nati nel 2013 come comitato, legando le due Atl a due enti istituzionali, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Abbiamo trovato un legante tra zone differenti per conformazione e natura turistica rintracciandolo proprio nelle attività outdoor. È dunque partita la promozione di un’ampia area a valore montano da una parte, collinare dall’altra. Il fatto di potere contare sulla fondazione ha consentito di avere un supporto economico oltre che tecnico. Come noto, organizziamo ogni due anni la Borsa internazionale del turismo outdoor e l’ultima edizione, a settembre 2025, è stata un evento eccezionale, ha coinvolto un numero davvero importante di tour-operator e garantito un fitto scambio con i nostri operatori. Ma nel tempo ci siamo ampliati, quanto a progetti e attività, anche cercando risorse tramite bandi. Uno, in particolare, con Fondazione Compagnia di San Paolo è legato all’accessibilità. Vogliamo stimolare aziende e operatori a lavorarci, partendo con un programma di formazione. Coinvolgeremo, abbiamo già iniziato, le associazioni, per esempio 'Discesa liberi'. Intendiamo organizzare una Borsa sulla disabilità, ad hoc. Il progetto è finanziato, possiamo guardare avanti. È importante, perché è giusto garantire a tutti la possibilità di godere dei nostri luoghi e perché possiamo innescare dinamiche positive dal punto di vista economico». Queste le parole di Davide Merlino, presidente Associazione WOW.

Gabriella Giordano, presidente ATL Cuneese, ha affermato: «Valli meravigliose e attrezzatissime per lo sci, valli selvagge che si prestano all’alpinismo come alle passeggiate: questo è il nostro patrimonio. Le immagini degli ultimi giorni, pure bellissime, non rendono onore a paesaggi che con le recenti, abbondanti nevicate sono da fiaba. Una spinta enorme al turismo invernale. E l’interesse aumenta, le visualizzazioni sui social relative alle nostre località si moltiplicano, il sito visitcuneese.it cresce. Possiamo guardare con positività anche alla prossima stagione estiva, fra l’altro grazie alle tante gare, alle manifestazioni sportive, dalla bicicletta alla corsa. Il valore della collaborazione? Abbiamo squadre meravigliose a Cuneo e Alba, la provincia è enorme, dunque è importante che ci siano due enti. Un’eccellenza? Ce ne sono tante, cito la Via del Sale, una delle più alte strade bianche in Europa, un percorso che dalle montagne conduce al mare, una storia che affonda nel passato e che parla di commercio e contrabbando d’altri tempi, intrecciandosi all’origine di nostri piatti tipici».

Paolo Bongioanni, assessore regionale al Turismo, ha dichiarato: «In Italia, il Nord Ovest è stato antesignano nel campo del turismo outdoor. E la provincia di Cuneo è stata la prima a creare un certo tipo di unione, mettendo insieme due Atl, una fondazione bancaria, la Camera di commercio. Merito di un clima creato da persone capaci di guardare avanti, voglio ad esempio ricordare Andreino Durando, storico presidente di Federalberghi. Il territorio è virtuoso, interessante anche per i mercati stranieri. E il turismo outdoor è trainante in un quadro regionale caratterizzato anche da tante altre potenzialità legate ai laghi, alle città, ai grandi eventi… Senza dimenticare l’attenzione verso la Liguria, a quello che può scaturirne. Dico tutto questo sapendo che raccontare il Piemonte è difficile, per i suoi tanti requisiti, per la sua ricchezza e complessità. Bisogna lavorare sempre più a un 'sistema Piemonte' nel più ampio quadro del 'sistema Italia'. Anche razionalizzando risorse e consorzi, anche estendendo modelli che funzionano evitando, però, duplicati».

«L’outdoor, già importante prima, è diventato fondamentale dalla pandemia in poi. D’altra parte, l’enogastronomia è tra i principali ambiti di ricerca, oggi, per un turista. Ecco, il connubio tra turismo outodoor ed enogastronomia in Piemonte ha un valore ancora più alto, al quale si unisce ovviamente un’offerta fatta di bellezze e paesaggio. C’è una somma straordinaria degli elementi. Occorrono analisi approfondite sugli arrivi per quadrimestri (è interessante che si allunghino le permanenze nel secondo) e sul tipo di turista. C’è potenziale nella bicicletta, per esempio, anche gravel, c’è un passaggio di chi si muove su distanze lunghe che non va sottovalutato, fra l’altro in un territorio che primeggia anche per produzione di biciclette e componentistica. Ci sono, insomma, prospettive interessanti legate alle percorrenze e a servizi da garantire e sviluppare». Le parole di Bruno Bertero, direttore Ente Turismo Lmr.

La presentazione alla stampa, moderata dal giornalista Danilo Poggio, si è conclusa in dolcezza, con una degustazione della tradizionale Colomba Albertengo presentata proprio dal Patron, Massimo Albertengo, accompagnato dal Sindaco di Torre San Giorgio, Daniele Arnolfo. L’azienda familiare ha le sue radici proprio ai piedi del Monviso, e da sempre lavora per rimarcare con forza la propria identità (nel suo slogan “I Piemontesi sono fatti di un’altra pasta” ben sottolinea questo concetto). Dal 1905 il rispetto per le persone e la conoscenza delle materie prime di qualità, quali le nocciole Piemonte IGP, delle tecniche e delle lavorazioni hanno reso Albertengo un marchio noto in Italia e all’estero per la produzione dei lievitati da ricorrenza: panettoni e colombe (www.albertengo.com).

In abbinamento alla specialità dolciaria del cuneese, i vini che da sempre caratterizzano i fine pasto piemontesi: l’Asti spumante DOCG e il Brachetto d’Acqui spumante DOCG, due espressioni del metodo Martinotti - da Federico Martinotti, l’inventore di questo metodo di spumantizzazione alla fine del diciannovesimo secolo, quando era direttore per l’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti - offerte dai Consorzio di tutela dell’Asti e dal Consorzio di tutela dei vini d’Acqui in collaborazione con l’Enoteca Regionale Colline del Moscato d’Asti.