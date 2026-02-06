Vallecrosia, torna il Crepes Day all’Oratorio Don Bosco: un pomeriggio di dolcezza e solidarietà

Un pomeriggio dedicato alla convivialità, al gusto e soprattutto alla solidarietà. Domani, a partire dalle ore 15:30, l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia aprirà le sue porte per l’atteso “Crepes Day”, appuntamento ormai tradizionale per la comunità locale. L’iniziativa, organizzata dai Salesiani Don Bosco, prevede la distribuzione di crepes a volontà per tutti i partecipanti. Non è previsto un prezzo fisso: l’evento si basa sulla formula dell’offerta libera, pensata per permettere a ciascuno di contribuire secondo le proprie possibilità.

Il ricavato della giornata sarà interamente destinato a un obiettivo concreto e condiviso: l’acquisto di nuovi materiali per i laboratori dell’oratorio, spazi fondamentali per la crescita educativa e creativa dei ragazzi del territorio. Sulla locandina dell’evento campeggia anche una sfida rivolta a grandi e piccoli, “E tu? Quante riuscirai a mangiarne?”, un invito ironico e coinvolgente a partecipare numerosi. Un’occasione per trascorrere un sabato pomeriggio diverso, gustando una merenda speciale e sostenendo, allo stesso tempo, i progetti educativi dedicati ai più giovani.